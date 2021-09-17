‘ÖTV indirimi fiyatları düşürmedi’ şikayetleri üzerine bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, sıfır araç satışında ÖTV matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimin bayilerce yansıtılmadığına yönelik 2 binin üzerinde şikayetin üzerine harekete geçti.

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Ticaret Bakanlığı Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) matrah değişikliğine rağmen sıfır araç fiyatlarının düşmediği şikayetleri üzerine inceleme yapması için ticaret müfettişlerinin görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında Ağustos ayında yapılan ÖTV matrah artırımlarına atıfta bulunularak, “Ancak sıfır km araç fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan söz konusu düzenlemenin piyasa fiyatlarına yansımadığına ilişkin olarak Bakanlığımıza 2 bindenden fazla şikayet dilekçesi ulaşmıştır” denildi.

İNDİRİM UYGULANMADIĞI YÖNÜNDE İDDİALAR VAR

Açıklamada şikayetlerde, bayiler tarafından ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçların fiyatlarında indirim uygulanmadığı ve stoklardaki araçları çeşitli gerekçelerle galericilerle anlaşma yoluna giderek veya kendi bünyelerinde yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satıldığı iddialarının yer aldığı belirtildi.

Ayrıca bayilerin stoklarında araç kalmadığını iddia ederek ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçları müşterilerine satmadıkları da şikayetler arasında yer aldı.

MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Müfettişlerce, denetimlere başlandığı da belirtilerek “Müfettişler bu kapsamda sıfır kilometre araçlara ilişkin üretici, distribütör, bayi ve galerici araç tedarik zincirini incelemektedir ve yürütülen bu denetimler halihazırda devam etmektedir” denildi.

Ağustos ayı ortasındaki değişiklikle 1,600 cm3 motor hacmine sahip ve yüzde 45 ÖTV dilimine dahil olan, ÖTV matrahı 85 bin TL olan araçlarda matraha esas sınır 92 bin TL’ye, 85 bin TL ile 130 bin TL olanlarda 92 bin TL ile 150 bin TL’ye çıkarılmıştı.

Karar sonrası üreticiler son aylarda ivme kaybeden satışların bir miktar artması beklediklerini belirtmişlerdi. Enflasyona etki ise Ağustos’ta 10 baz puan civarında olmuş ekonomistler etkinin Eylül’de de devam edebileceğini söylemişlerdi. (REUTERS)

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