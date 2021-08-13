ÖTV matrahı arttı, yeni satılan araç sayısında artış bekleniyor

Yeni araçlardan alınan ÖTV'de matrah artışı kararını değerlendiren sektör temsilcileri, 53 bin TL'ye kadar ucuzlama ve satış rakamlarında artış beklerken, döviz kurlarındaki artışın da önemli olacağını belirtti.

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Yeni satılan araçlardan alınan özel tüketim vergisinin (ÖTV) matrah sınırları artırılırken, son aylarda ivme kaybeden satışların bir miktar artması bekleniyor.

Sektör temsilcileri matrahların artırılmasının satışları yukarı yönlü etkileyeceğini ve matrah artışı yapılan vergi dilimlerindeki araçların fiyatlarda bir miktar düşüş olabileceğini belirttiler.

KUR ETKİSİ DE ÖNEMLİ OLACAK

Matrah değişikliğini değerlendiren Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Sekreteri Hayri Erce, “Yıl sonu pazar tahminimiz olan 775-825 bin bandının üst tarafına kayış olur. Fiyatlandırmada her marka kendine göre hareket eder ama fiyat düşüşü olur” dedi. Ancak önümüzdeki dönemde kur etkisinin de izlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Matrah artışı fiyatı 320 bin liraya kadar olan araçlar için geçerli olacak. Bir alt vergi dilimine giren araçların fiyatlarında belirgin düşüşler görülebilecek.

FİYATLARDA 53 BİN TL’YE KADAR DÜŞÜŞ OLABİLİR

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, “Fiyatı 320 bin TL’ye kadar olanlarında 40 bin-53 bin TL arasında bir ucuzlama olacağı görülüyor. Bu da son dönemde ulaşılmaz boyutlara ulaşan yeni araç fiyatlarında bir nebze rahatlama sağlayacak ve piyasayı canlandıracaktır” dedi.

Ancak bir sektör yetkilisi TL’de üç yıldır süregelen değer kaybının devam etmesi halinde fiyatlarda meydana gelmesi beklenen düşüşlerin kısa sürede ortadan kalkabileceğini de ifade etti.

Kararın ardından yükselişle açılan otomotiv sektörü hisseleri daha sonra kazanımlarının bir kısmını geri verdi. Tofaş hisseleri saat 14.00 itibarıyla yüzde 1.2 primle 42.1 liradan, Ford Otosan hisseleri yüzde 0.7 artıda 180 liradan, Doğuş Otomotiv ise yüzde 2.1 primle 25.68 liradan işlem gördü.

ÖTV MATRAHINDA NE DEĞİŞTİ?

Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 1,600 cm3 motor hacmine sahip ve yüzde 45 ÖTV dilimine dahil olan, ÖTV matrahı 85 bin TL olan araçlarda matraha esas sınır 92 bin TL’ye, 85 bin TL ile 130 bin TL olanlarda 92 bin TL ile 150 bin TL’ye çıkarıldı.

Bu kapsamda 50 kW elektrikli motora sahip ve motor silindir hacmi 1,800 cm3’ü geçmeyen ve yüzde 45 ÖTV dilimine dahil, ÖTV matrahı 85 bin TL olan hibrit araçlarda matraha esas sınır 114 bin TL’ye, yüzde 50 ÖTV dilimine dahil, ÖTV matrahı 85 bin TL ile 135 bin TL arasında olan hibrit araçlarda ise 114 bin TL ile 170 bin TL’ye yükseltildi. Söz konusu araçların satışında uygulanan ÖTV oranlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

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