Tesla’da tam otonom sürüş dönemi başlıyor

Tesla, kullanıcıların dün "tam otonom sürüş" yazılımını indirmesine izin verileceğini açıkladı. Paketin fiyatı ise 10 bin dolar. Açıklanan paket sürücüleri heyecanlandırsa da sürüş güvenliği endişelerini de beraberinde getirdi.

Sozcu.com.tr

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Elektrikli ve otonom otomobiller üreten Tesla, kullanıcıların dün erken saatlerde “tam otonom sürüş (FSD)” yazılımının beta sürümünü talep etmesine izin vermeye başladı.

Tesla CEO’su Elon Musk, araç sahiplerinin bu hafta sonu gelişmiş sürücü yardımı paketini talep edebileceklerini belirtti.

Şirket ilk kez sıradan kullanıcıların kendi kendine sürüş içeren yazılıma güncelleme yapmasına izin verdi.

En gelişkin sürücü destek paketini binlerce sürücünün kullanımına açan Tesla’nın düzenlemesi güvenlik konusunda çeşitli endişeleri de beraberinde getirdi.

10 BİN DOLARA SATILACAK

FSD, ABD’de peşin 10 bin dolara satılacak veya ayda 199 dolar aylık abonelik şeklinde yenilenecek. Sürüm henüz tamamlanmadığı için bir süre beta sürümü olarak hizmet verecek.

FSD, direksiyonda kimse olmadan arabanın otomatik olarak şerit değiştirmesine, otoyolda gitmesine, park etmesine veya bir park yerinden çıkabilmesine olanak veriyor.

ENDİŞELER VAR

Tesla’nın yeni hamlesi sürüş güvenliği endişelerini de beraberinde getirdi. Wall Street Journal’a konuşan ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu başkanı Jennifer Homendy,

şirketin tamamlanmamış ürünü güvenlik uzmanları yerine halka açık yollarda eğitimsiz sürücülerle test ettirmesinden memnun olmadığını dile getirdi.

Homendy ayroca, Tesla’nın yeni sürücü yardım sistemi için “Tam Otonom Sürüş” terimini kullanmasının yanıltıcı ve kafa karıştırıcı olduğunu belirtti.

TESTLER YETERLİ Mİ?

Tesla ise kullanıcıları sürüşü sürekli devralmaya hazır olmaları konusunda uyardı.

Tesla, sürümü indiren kullanıcılara bir hafta boyunca test yapacağını ve gerekli sürüş puanını sağlayan kullanıcılara tam erişim sağlayacağını açıkladı. Ancak yeni sürümün test aşamasının sürücülerin ellerini ve gözlerini takip etmediğini belirten kullanıcılar konu ile ilgili endişelerini dile getirdi.

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