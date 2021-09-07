Toyota’dan elektrikli araç batarya teknolojisi için 13.5 milyar dolarlık yatırım

Toyota, önümüzdeki on yılda en temel otomotiv teknolojisinde liderlik yapmak amacıyla batarya ve batarya tedarik sistemini geliştirmek için 2030 yılına kadar 13.5 milyar dolardan fazla harcama yapacağını açıkladı.

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Standart boyut

Popüler Prius ile hibrit benzinli elektrikli araçlara öncülük eden ve hacim olarak dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan Toyota, gelecek yıl tamamen elektrikli çalışan ilk otomobillerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

MALİYETİ DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYOR

Toyota, kullanılan malzemeler ve hücrelerin yapılandırılma şekli üzerinde çalışarak bataryaların maliyetini yüzde 30 veya daha fazla düşürmeyi hedeflediğini açıkladı.

Toyota’nın Baş Teknoloji Sorumlusu Masahiko Maeda, yakında piyasaya sürecekleri compact SUV modeline atıfta bulunarak, “Bu araç için, Toyota bZ4X’ten başlayarak, kilometre başına kullanılan elektrik miktarının bir göstergesi olan elektrik tüketimini %30 oranında iyileştirmeyi hedefliyoruz” dedi. (REUTERS)

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