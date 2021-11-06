Yerli otomobil TOGG’un testinden ilk görüntüler

Yerli elektrikli otomobil TOGG'un testinden görüntüler paylaşıldı. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'ndan yapılan açıklamada, "Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor” denildi.

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Standart boyut

Yerli elektrikli otomobil TOGG’un fonksiyonel prototip üretimi geçtiğimiz günlerde tamamlanmış, araçlar akredite test merkezlerine uğurlanmıştı. TOGG'un testinden ilk görüntüler geldi.

“PLANLARIMIZ DOĞRULTUSUNDA DEVAM EDİYOR”

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanan test görüntüleriyle ilgili, “Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor” açıklaması yapıldı.