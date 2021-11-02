Yerli otomobilin prototipine takılan ’34’ plaka Bursalıların tepkisini çekti

Yerli elektrikli otomobil TOGG'un fonksiyonel prototip üretimi tamamlandı. Fabrikası Bursa'ya kurulan TOGG'a takılan 34 (İstanbul) plakası, Bursalıların tepkisini çekti. Vatandaşlar, "O plaka TOGG'un Bursa'ya ve Bursalılara büyük bir ayıbıdır" tepkisini gösterdi.

Halil ATAŞ

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TOGG’un fonksiyonel prototip üretiminin tamamlanmasının ardından araçlar, akredite test merkezlerine alkışlarla uğurlandı.

Sosyal medya hesabından yerli üretim TOGG’un test merkezlerine gönderildiğini duyuran Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “TOGG Yönetim Kurulu toplantımız öncesinde ekibimizle birlikte fonksiyonel prototip üretimi Türkiye'de tamamlanan araçlarımızı akredite test merkezlerine alkışlarla uğurladık” ifadelerini kullandı.

BURSA’DA ÜRETİLECEK TOGG’A 34 İSTANBUL PLAKASI TEPKİ ÇEKTİ

Test merkezine uğurlanan Türkiye’nin ilk elektrikli yerli otomobili TOGG’a takılan 34 (İstanbul) plakası Bursalıların tepkisini çekti. TOGG’un fabrikasının Gemlik ilçesinde kurulduğunu hatırlatan Bursalılar, “Adı TOGG, ili Bursa, ilçesi Gemlik, plakası 34…” diyerek tepki gösterdi.

“O PLAKA BURSALILARA BÜYÜK AYIPTIR”

TOGG’un Bursa’da üretileceğini hatırlatan vatandaşlar, ilk prototipe de 16 (Bursa) plakası takılması gerektiğine dikkat çekerek, şu şekilde tepki gösterdi:

* “Büyük balık küçük balık mevzusu…” “O plaka TOGG’un Bursa’ya ve Bursalılara büyük bir ayıbıdır. Bursa’da üretip İstanbul plakası ile reklam yapmak bunların genlerinde var. Bakınız Tofaş ve Reno araç reklamlarına….”

* “Bursa her zaman İstanbul’un vergi çiftliği olmuştur. Neden 16’nın hakkı değil ilk plaka?”

* “Bursa sahipsiz, Bursa üvey evlat, Bursa lobisiz, Bursa sefil, Bursa bitik…”

TOGG FABRİKASI

TOGG fabrikası, Bursa’nın Gemlik ilçesinde 1.2 milyon metrekare alan üzerine kuruluyor. 230 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak. 2023 yılına kadar kademeli olarak toplam 4 bin 300 kişilik istihdam hedefleniyor. Yılda 175 bin üretim kapasitesi, 10 yılda, 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet otomobil üretimi yapılması planlanıyor.

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