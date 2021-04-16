122 yıllık hastane için 21 bin imza

İstanbul Tabip Odası'nın (İTO) da bileşenleri arasında yer aldığı Şişli Etfal Dayanışması “Şişli Etfal Kapatılmasın, Yerinde Yapılansın” talebiyle bir basın açıklaması düzenledi.

21 BİN İMZA TOPLANDI

Şişli Etfal Dayanışması'nın bileşenleri, sağlık çalışanları, esnaf ve vatandaşlar basın açıklaması için Şişli Etfal EAH Konferans Salonu önünde buluştular. Etkinlikte “Şişli Etfal Kapatılmasın” çağrısıyla başlatılan imza kampanyasının sonuçları da kamuoyuyla paylaşıldı. Şişli Eftal’ın yerinde kalması talebiyle 5 Mart’ta başlatılan imza kampanyasının sonuçlarını açıklayan Betül Adatepe, “İnternet üzerinden gerçekleştirdiğimiz kampanyada dün öğle saatlerine kadar 14 bin 653 imza toplandı. Kampanyanın sahadaki çalışmalarında da düne kadar 7 bin 11 imza topladık. 40 günde toplanan 21 bin 664 imza, Şişli halkının görüş ve düşüncelerini net bir şekilde ortaya koymaktadır” açıklamasında bulundu.

“GELECEĞİ BELİRSİZ”

Etkinlikte İstanbul Tabip Odası'nı Denetleme Kurulu üyesi Dr. Nazmi Algan temsil etti. Dr. Algan yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Tabip odası olarak süreci başından itibaren yakından izliyoruz. Ancak gerek İl Sağlık Müdürlüğü'yle, gerekse de başhekimlikle yaptığımız görüşmelerden hastanenin geleceğiyle ilgili net bir bilgi alamadık. Hastane elbette depreme dayanıklı hale getirilsin ancak yerinde yapılandırılsın, korunsun. Bu hastane binlerce hekim, uzman yetiştirdi. Şişli Etfal'e bölge halkının ihtiyacı büyük. Bu köklü hastanenin yerinde yapılandırılması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz.”

“EFTAL HALKINDIR”

Yapılan ortak basın açıklamasında ise şunlar dile getirildi:

“Yetkililere sesleniyoruz. Halkın sağlık hakkına dokunmayın. Gelin yol yakınken, Etfal Hastanesinin depreme karşı yeniden inşasını takiben yerinde kalacağını ilan edin, halka bunun güvencesini verin. Halkla inatlaşmayın. Etfal arazisinden rant devşirmeye kalkışmayın.

122 yıllık sağlık güvencemizin elimizden alınmasına asla izin vermeyeceğiz! Etfal halkındır, kapatamazsınız, tasfiye edemezsiniz. “