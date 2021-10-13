18 yaş altı aşılama yapılıyor mu? 15 yaş altı aşı oluyor mu?

Corona virüs salgını ile mücadelede en etkili silah olarak görülen aşılama 18 yaş altındakilere de uygulanabiliyor. Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere aşı hakkı tanımlandığı duyurmuştu. 18 yaş altı aşılama yüzde 32,9 seviyesinde bulunuyor.

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Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu takvim doğrultusunda başlayan aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere aşı hakkı tanımlandığı duyuruldu. 15 yaş için e Nabız web sayfasından girerek veliler çocukları için aşı talebinde bulunabilecek.

12 YAŞ AŞI OLABİLİYOR MU?

Aşı konularına değinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları söyledi:

* 18 yaş ve üstü üniversite öğrencileri için tanımladık. 15 yaş ve üstü için de tercihe bırakmıştık. 12 yaş üstü kronik hastalığı, ek hastalığı olan çocuklarımız için de ayrıca tanımlama yaptık.

* Bugün gündeme gelen konulardan bir tanesi, 12 yaş üzeri zorunlu değil, 15 yaş üzeri yapıldığı gibi tercihe bırakarak devam edilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

* Yani aşının zorunlu olarak yapılmasını çocuklarda değil, ek hastalığı olanlar için önemsiyoruz, tanımladık ve önemli görüyoruz. Ama 12 yaş üstü de 15 yaş üstü olduğu gibi tercihe bağlı yapılabilir.

#İstanbul'da 13 Ekim itibarıyla; 65 yaş üstü büyüklerimizin #aşı oranları

1.doz %91.6

2.doz %89.7

3.doz % 74

Hedef 3. dozda 1. doz oranını yakalamak! 18 yaş altı gençlerimizin aşı oranları

1.doz %50,1

2.doz %32.9

Sevgili gençler, aşıda 65 yaş üstü büyüklerimizi örnek alalım. pic.twitter.com/muRjLfDzKt — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 13, 2021

18 YAŞ ALTINDA İKİNCİ DOZ AŞILANMA ORANI YÜZDE 32,9

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki son aşılanma durumunu açıkladı. Vali Yerlikaya, ikinci doz koronavirüs aşısı yaptıran 65 yaş üstü vatandaşların oranının yüzde 89.7’ye ulaştığını söyledi. Yerlikaya, 18 yaş altında ise ikinci doz aşılama oranının yüzde 32,9 olduğunu bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya paylaşımında, “Hedef 3. dozda 1. doz oranını yakalamak. 18 yaş altı gençlerimizin aşı oranları 1. doz yüzde 50,1, 2. doz yüzde 32,9. Sevgili gençler, aşıda 65 yaş üstü büyüklerimizi örnek alalım” ifadelerini kullandı.