2030’a kadar demans hastalarının sayısı artacak

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan yeni rapor, demans ile ilgili bilinmeyen gerçekleri ortaya koydu. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, hasta sayısının 2030'da 78 milyona, 2050 yılında ise 139 milyona ulaşması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Perşembe günü yaptığı açıklamada, dünya çapında 55 milyondan fazla insanın yılda 1,3 trilyon dolara mal olan ve nörolojik bir hastalık olarak bilinen demans yani bunama ile yaşadığını söyledi.

Uzmanlar, demansın ilerleyen safhalarında beyne ciddi hasar verdiğini belirtirken, Alzheimer ve inme gibi sonuçları olabileceği konusunda uyarıyor.

DSÖ tarafından yayımlanan yeni rapora göre, nüfusun güç geçtikçe yaşlanması nedeniyle demans hastalarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, hasta sayısının 2030’da 78 milyona, 2050 yılında ise 139 milyona ulaşması bekleniyor.

Uzmanlar, dört ülkeden sadece birinin bunamayla ilgili sağlık tedbirleri aldığını belirtirken, hükümetleri bu konuda adım atmaya çağırdı.

Dört ülkeden sadece birinin demans hastalarını ve ailelerini desteklemek için ulusal bir politikası olduğunu belirterek, hükümetleri halk sağlığı sorununa adım atmaya çağırdı.

DSÖ genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Demans milyonlarca insanın anılarını ve bağımsızlığını çalıyor, ama aynı zamanda tanıdığımız ve sevdiğimiz insanları da bizden alıyor” dedi. Ghebreyesus sözlerine, “Dünya demanslı insanları yüzüstü bırakıyor ve bu hepimizi incitiyor” ifadeleriyle devam etti.

Dünyadaki sağlık bakanları, 2015 yılında demans için bir adım atmış, erken teşhis ve bakım sağlanması da dahil olmak üzere küresel bir eylem planı üzerinde anlaşmışlardı. Ancak bugüne gelindiğinde, küresel eylem planının yetersiz olduğu göze çarpıyor.

DSÖ’nün ruh sağlığı departmanında uzman olan Katrin Seeher, “Demans, gerçekten küresel bir halk sağlığı sorunudur. Demanslı kişilerin yüzde 60’ından fazlası düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor.” ifadelerinde bulundu.

DSÖ, demans hastaları için gerekli ilaç ve ürünlere ulaşmanın maddi olarak zorluk yaratabileceğini belirtti.

DEMANS HASTALIĞI NEDİR?

Demans tek bir hastalık ismi olmayıp, bellek ve benzeri zihinsel yeteneklerin bozukluğu ile giden hastalıkların hepsine verilen genel isimdir. Bu hastalıkların hepsi beyinde bir takım değişikliklere neden olarak hastalıklara ait özgü bulguları ortaya çıkarır.

Demans hastalıkları yaşlanan beynin beklenen ve mutlak bir durumu değildir. Alzheimer hastalığı tüm demansların %60'ından fazlasını oluşturur. Bir inme (felç) sonrası ortaya çıkan ‘vasküler demans’ ise demansın en sık görülen ikinci tipidir.

Demans olarak tanı konulan bazı hastalıklar kesin tedavisi olmayan ve bir daha eski hale dönmeyi imkansız kılan hastalıklar iken (Alzheimer gibi), bazıları tedavi ile düzelebilen hastalıklardır (Tiroid hastalıkları, vitamin eksikliği gibi).

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