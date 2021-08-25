3. doz aşı hangisi olmalı? BionTech olanlar üçüncü doz aşı olmalı mı?

Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulamaya koyulan aşamalardan biri de 3. doz aşı oldu. Aşı etkinliğini arttırmak için 50 yaşından büyüklere ve sağlık çalışanlara 3. doz aşı olabilecek. Uzmanlar ise öncelikle Sinovac aşısı olmuş olanlara 3. doz aşıyı tavsiye ediyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz haftalarda “50 yaşından büyüklerin ve sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşı olmasına karar verdik.” dedi. Vatandaşlar istedikleri aşı için 3. doz aşı randevusu alabiliyor.

3. DOZ AŞI KİMLERE YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

*Bilim Kurulumuz toplantısında 3. Doz aşıların gerekliliği konusunda değerlendirmelerde bulundu.

*Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun 3. Doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. Doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir.

*3. Doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. Doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı 3. Doz olarak yaptırabilirsiniz.

3. DOZ AŞIYI KİMLER OLMALI?

Prof. Dr. Derya Unutmaz “İki doz Sinovac aşısı olanlar için gerekli. Sinovac aşısı yüksek dereceli bağışıklık oluşturmuyor. Antikorlar düşük kalıyor.” açıklamasında bulundu. Biontech aşısı için Unutmaz “İki doz biontech aşısı olanlar için üçüncü doz gerekli değil.” dedi.

ÜÇÜNCÜ DOZ İÇİN TEK KRİTER ANTİKOR MU?

Antikoru yüksek olup Sinovac aşısı olanların üçüncü doza gerek var mı sorusuna Unutmaz “Böyle bir ayrım yapmak pratik bir şey değil. Antikor bazı kişilerde daha yüksek olabilir. Genel olarak yapılan çalışmalara bakıldığında antikor düzeyi yüksek olsa da Faz-3 çalışmalarında Sinovac aşısının koruyuculuğu %50-60 civarında olduğunu biliyorduk. Biontech’te ise koruyuculuk %95. İki aşı arasında çok büyük fark var. Türkiye’de ilk başta Sinovac aşısı geldiği için ve ölüm oranlarını yüzde 80-90 azalttığı için o aşı yapıldı. Delta varyantının gelmesiyle birlikte Sinovac aşısının koruyuculuğu daha da düştü. Bu durum birçok ülkede de göründü. Sinovac aşısını kullanan ülkelerde vaka artışında düşüş olmuyor.” cevap verdi.