3 ildeki yeni gelişmeyi duyuran Bakan Koca’dan 19 ile çağrı

Corona virüsü Risk Haritası'nda en büyük değişikliklerden birini Konya yaptı. Yeni gelişmeyi duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Nüfusu en kalabalık yedinci şehrimiz artık Mavi. Bu Mavi, Türkiye’de risk düzeyini düşürecek!" dedi. Bakan Koca, Kars ve Muş'taki aşılama oranını da açıklayarak 19 ile çağrıda bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsü salgınına karşı aşılamadaki son durumu paylaştı. Bir ilin daha maviye döndüğünü vurgulayan Koca şu ifadeleri kullandı;

“EN BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLERDEN BİRİ”

“Risk haritasında en büyük değişikliklerden birini Konya yaptı. Nüfusu en kalabalık yedinci şehrimiz artık Mavi. Bu Mavi, Türkiye'de risk düzeyini düşürecek! Kutluyoruz, Konya.”

MUŞ’TA YENİ GELİŞME

Bakan Koca, bir sonraki paylaşımında ise, “Aramızdaki tek Turuncu da Sarı oldu! Doğu Anadolu, ilk doz aşı oranını %65'in üzerine çıkaran MUŞ'U kutluyor. Ve Türkiye'nin dört bir yanı!” dedi.

19 İLE ÇAĞRIDA BULUNDU

Açıklamalarına devam eden Bakan Koca, “Kars, ilk doz aşı oranında %75'i geçerek Orta Risk Seviyesini Düşük Risk Seviyesine indirdi. 4 Turuncu, 15 sarı ilimizin önünde yeni bir örnek var! MAVİ Kars'ı kutluyoruz.” ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığının güncel verilerine göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 80.47, ikinci doz ortalaması yüzde 62.23, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 97 milyon 981 bin 595 oldu.

İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Amasya, Kilis, Aydın, Yalova, Kırklareli ve Balıkesir takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,4 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı ise sırasıyla Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt, Bitlis ve Siirt takip etti.

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