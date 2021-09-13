30 gün boyunca şeker tüketmezseniz beyninize ve vücudunuza neler olur?

Rafine/işlenmiş şeker tüketimi kilo aldırmasının yanı sıra insülin direnci, tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalık riskini artırır ve hafıza ile birlikte bilişsel işlevi etkileyebilir. Paketli ekmekten makarnaya işlenmiş gıdaların çoğunda bulunan rafine şeker beyin sisinin yanı sıra yaşlanmayı da hızlandırıyor. Çabuk doyurması amacıyla işlenen gıdaların çoğuna eklenen şekeri diyetinizden çıkarmak imkansız görünebilir, ancak şekeri kestiğinizde meydana gelen tüm olağanüstü şeyleri anlamak, yepyeni bir beslenme düzeni kazanmanızı sağlayabilir.

Ayça ÇERKEZOĞLU

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Şekeri bıraktıktan 1 saat sonra vücudunuza neler olur?

Öncelikle şeker yemeyi kestikten yaklaşık birkaç saat sonra canınızın şekerli bir şey isteyeceğini bilmeniz gerek. Çünkü şeker bağımlılık yapar ve beynin ödül merkezinde bir uyuşturucu gibi dopamin tepkisini harekete geçirir. Günlük tükettiğiniz şeker miktarına bağlı olarak, kan şekeri seviyelerinizde değişken düşüşler, terleme, titreme, sinirli huysuzluk, açlık ve üzüntü yaşayabilirsiniz. Bu semptomları lifli taze sebzeler, antienflamatuar protein kaynakları ve sağlıklı yağlar ile azaltılabilir.

1 gün sonra

Şeker tüketmeyi bıraktıktan hemen sonraki günler en zor geçen günlerdir. Baş ağrıları ve enerji seviyelerinde düşüş gibi yoksunluk benzeri semptomlarınız olabilir. Sigara bırakan bir tiryaki nasıl güçlü istek krizleriyle savaşıyorsa şeker bırakan insanlar da tatlı bir şey için güçlü bir istek duyar. Fakat güzel haber şu ki şekeri bıraktıktan bir gün sonra bile vücudunuz kendini iyileştirmeye başlar. Şeker, bağırsak sağlığınızı etkileyebilecek zararlı mikroorganizmaları besler. İşlenmiş şekeri kesmek ise bu mikroorganizmaları kontrol altında tutmaya yardımcı olur.



1 hafta sonra

Şekeri bıraktıktan bir hafta sonra insülin seviyelerindeki ve enflamatuar (iltihap) tepkilerdeki gelişmelerle başlayarak vücudunuz hızla kendini onarmaya başlar. 72 saat içinde, insülin seviyeleriniz stabilize olmaya başladığında, diğer hormonlar da (yağ depolama ile ilgili olanlar gibi) normal seviyelere döner. Ciltte parlaklık artar ve yüzdeki şişlikler inmeye başlar.

30 gün sonra

Stabil kan şekeri seviyesi, gelişmiş zihinsel berraklık, doğal kilo kaybı ve iyileştirilmiş bağırsak sağlığı şekeri bıraktıktan 30 gün sonra en net şekilde gözlemlenen sonuçlardan en önemlileridir. Bağırsağa “ikinci beyin” diyen bilim adamları sağlıklı bir bağırsağın vücuttaki iltihabı ve birçok sağlık sorunu için genel riski azalttığını da belirtiyorlar.

6 Ay Sonra

Sabit kan şekeri seviyelerine sahip olduğunuzda, özellikle inatçı karın yağları başta olmak üzere vücudunuzdaki yağ oranı azalır. 6 ay şeker tüketmemek sizi hem daha fit ve sağlıklı hale getirir hem de tip 3 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve erken yaşlanma risklerinden uzaklaştırır. Daha da önemlisi, 6 ay şeker tüketmezseniz artık canınızın hiç şeker istemediğini hatta tüketmeniz durumunda ağız tadını bozduğunu da göreceksiniz.



1 yıl sonra

Günlük diyetinizden şeker çıkarıldığında cilt kalitesi artar, akneler, tahriş ve ince çizgiler azalır. Diyabet gibi önlenebilir hastalıkların yanı sıra kalp krizi ve felç riskinin genel riskinde bir azalma görülür; aynı zamanda yaşam kaliteniz ve yaşam sürenizi de artar.



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