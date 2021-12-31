5. doz randevuları açıldı!

İki doz Sinovac, iki doz Biontech aşısı olmuş ve son doz aşısının üzerinden üç ay geçmiş bireyler için hatırlatma dozu randevuları açıldı.

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Bugün itibarıyla dördüncü doz corona virüs aşısını olup üzerinden üç ay süre geçmiş olanlar için beşinci doz aşı hakkı tanımlandı.

Omicron varyantının dünyada yayılmasıyla birlikte hatırlatma dozunun önemi bir kez daha anlaşılmış ve bekleme süresi 6 aydan 3 aya düşürülmüştü. İki doz Sinovac, iki doz BioNTech olanlar beşinci doz randevusu alabiliyor.