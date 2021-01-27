5 soru 5 cevap | Mevsimsel grip bitti mi?

1- Covid-19 sebebiyle daha az insan mevsimsel gribe yakalanıyor gibi bir görüş var. Bu bilimsel olarak doğru mu?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol: Grip, Güney Yarımküre’de düşük aktivite ile seyretti çünkü okullar kapalıydı ve grip için eskisi kadar tarama yapılmıyor. Tüm tarama imkanları pandemi için kullanılıyor. Grip olan herkes kendini Covid olarak değerlendiği için izole oluyor, biz de tarayıp bakamıyoruz ve dolayısıyla teşhis koyamıyoruz.

COVİD’DEN SONRA PCR’I POZİTİF OLAN GRİP OLABİLİR

Ayrıca Covid atlatıp ‘tekrar Covid oldu’ dediğimiz insanlar PCR’ları pozitif ama grip gibi başka solunum sistemi hastalıkları da geçiriyor olabilir. Yani hem tanısal karışıklıklar var hem bakıp taramıyoruz hem de hasta kişiler kendilerini izole ediyorlar ve okullar açık değil. Bu sebeplerle grip vakaları ve sayısı hakkında net şeyler söylemek zor. Bu sene için en büyük aldığımız grip önlemi bulaşma zincirinin kesilmesi.

2-Maske takmanın mevsimsel grip vakalarının azalmasında ne gibi bir etkisi var?

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu İkinci Başkanı Dr. Yusuf Eryazğan: Yaklaşık 1 yıldır dünyada maskenin kullanılması grip vakası sayısını azalttı. Bu dönem içerisinde her 10 hastadan 4-5 tanesi grip şikayetiyle gelirken şimdi bu sayı 2 hastaya kadar indi.

3-Grip aşısına ilgi ne durumda?

Dr. Yusuf Eryazğan: İlk dönemdeki gibi bir aşı talebi yok. Vatandaşların bir kısmı sürecin başındaki kriterler sebebiyle aşı olamadı ve grip geçirdi. Normalde grip aşısı yüzde 70-80 etkilidir ama hastalığı geçiren kişilerde bu kadar etkin değil. Bu durumda bu kişiler aşı yaptırmadı. Vatandaşların bir kısmı da aşı yaptırmak için Aile Sağlığı Merkezi’ne gidip gelmekten yoruldu. Hastalar 3-4 defa gelip ‘benim aşı sıram geldi mi?’ diye sormak zorunda kalıyordu. Bu da insanları yordu. O nedenle o dönemdeki başvurular yok şu anda diyebiliriz.

Öte yandan Sozcu.com.tr’ye konuşan ilaç sektörü temsilcileri ise son bir yıldır grip ve soğuk algınlığı ilaçlarının satışında düşüş olduğunu belirtiyor.

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4-Grip virüsü bu dönemde mutasyona uğruyor olabilir mi? Mutasyona uğruyorsa pandeminin ardından daha güçlü bir grip virüsü ile karşılaşacağımızı söyleyebilir miyiz?

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol: Virüsler her sene küçük değişimler geçirerek hayatımıza giriyor. Grip virüsünün potansiyeli başka hayvan virüsleri ile karışmasında… Hayvan virüsleri ile karışacağı bir ortam yok şu anda. O nedenle grip virüsünün daha da güçlenmesini beklemiyoruz.

5-Covid-19 aşıları, mevsimsel gribe karşı da bağışıklık sağlar mı?

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol: Covid-19 aşılarının mevsimsel gribe karşı bir koruyuculuğu yok. Bunlar yeni aşılar ve bağışıklık sistemimiz de ilk defa bu aşılarla tanışıyor. Başka hiçbir hastalığa karşı korumalarını beklemiyoruz. Hastalığın hafif formunu önlemesini bekliyoruz.

Ama grip ve zatürre aşısı gibi aşılar farklı solunum yolu hastalıkları ile corona virüsünün bir araya gelmesini yani coronanın daha şiddetli geçmesini önleyebilir diye düşünüyoruz. Bizim yaptığımız corona virüsü aşıları 6-7 ayda bir uygulanabilir. Ama M-RNA aşısının 2 seneden önce yapılmasının gerekmeyeceğini düşünüyorum.

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