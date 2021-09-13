50’den fazla kanser türünü tespit edebilen test geliştirildi

İngiltere'de geliştirilen ve kanser hastalığını önceden saptayabilen kan testi kitinin kullanım denemelerine başlandı. Uzmanlar, bu buluşun milyonlarca kişinin hayatını kurtarabileceği görüşünde.

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Kanserde çığır açan buluş haberi bu kez İngiltere’de geldi. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre geçtiğimiz yıl 10 milyon kişinin ölümüne neden olan kanser semptomlar ortaya çıkmadan önce kan testi sayesinde tespit edilebilecek.

İngiltere’de bugün itibari ile parklarda ve diğer çeşitli halka açık alanlarda mobil test klinikleri kurulmaya başlandı. Yaşları 50 ile 77 arasında değişen farklı kökenlerden ve etnik gruplardan yaklaşık 140 bin kişinin testlerde yer alması hedefleniyor.

MİLYONLARCA KİŞİNİN HAYATI KURTULABİLİR

Galleri adı verilen test, rutin olarak taranmayan kanserleri saptayabiliyor ve hastalığın vücudun neresinden geldiğini yüksek derecede doğrulukla belirleyebiliyor. Eğer İngiltere’de başlatılan süreç başarıyla sonuçlanırsa, erken tedavi sayesinde milyonlarca kişinin hayatı kurtulabilir…

Uzmanlar, Galleri adı verilen ve İngiliz basınında ‘kutsal kase’ olarak nitelendiren test cihazının 50 farklı kanser türünü semptomlar başlamadan önce saptayabildiğini ifade ediyor.

Test, kanserli tümörün varlığı gösteren kimyasal değişiklikleri tespit etmek için hücreler tarafından kana salınan DNA’yı tarıyor. Bu sayede, DNA’da tespit edilen semptomlar çok daha önceden ortaya çıkarılabiliyor.

TEŞHİS EDİLMESİ ZOR KANSERLERDE ETKİLİ

Uzmanlar, Galleri testinin ilk denemelerde başarılı sonuçlar göstermesine rağmen tüm kanser türlerini tespit etmediğini belirtti. Rahim ağzı, bağırsak ve meme kanseri de bunların arasında gösteriliyor. Öte yandan testin; baş ve boyun, bağırsak, akciğer, pankreas ve boğaz kanserleri gibi erken teşhis edilmesi zor olabilecek kanserleri bulmada özellikle etkili olduğu belirtiliyor.2023'te sonuçlarının açıklanması beklenen NHS denemesi, İngiltere Kanser Araştırmaları ve King’s College London Kanser Önleme Denemeleri Birimi tarafından, Galleri testini geliştiren uzmanlarla birlikte yürütülüyor.

HIZLI VE BASİT

NHS Direktörü Amanda Pritchard, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Bu hızlı ve basit kan testi, burada ve dünyada kanser tespiti ve tedavisinde bir devrimin başlangıcı olabilir. Belirtiler ve semptomlar ortaya çıkmadan kanseri bularak, onu tedavi etme şansımız çok yüksek ve insanlara mümkün olan en iyi hayatta kalma şansını verebiliriz. Galleri kan testi başarılı olursa, kanserlerin dörtte üçünü erken bir aşamada tespit edebiliriz.” dedi.

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