ABD’li uzmanlardan dikkat çeken araştırma: Antidepresan kullananlarda coronadan ölüm oranı yüzde 28 daha az

ABD'de bulunan California Üniversitesi uzmanları, antidepresan kullanan kişilerde corona virüsünden ölüm oranının yüzde 28 daha az olduğunu ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, uzmanlar virüsle mücadelede etkili olabilecek ilaçlar üzerine çalışmalar yürütüyor.

ABD’de bulunan California Üniversitesi uzmanları, corona virüsüne karşı antidepresan ilaçlarının etkisine yönelik bir araştırma gerçekleştirdi. Pandeminin ilk yılında 85 bin gönüllünün katılımıyla gerçekleştirilen çalışmanın ilk aşamasının ardından, antidepresan ilaçları kullanan 3 bin 401 kişiyle sonraki aşamaya geçildi.

Söz konusu ilaçları kullanan kişilerin verileriyle, ilaç kullanmayan kişileri kıyaslayan uzmanlar, antidepresan kullanan kişilerde corona virüsünden ölüm oranının yüzde 28 daha az olduğunu ortaya koydu.

HASTANEYE YATIŞ ORANI DA DÜŞÜK



Geçtiğimiz günlerde sonuçları yayınlanan ve Kanada'nın McMaster Üniversitesi uzmanları tarafından yürütülen bir başka çalışmada da, antidepresan kullanan kişilerin corona virüsü nedeniyle hastaneye yatış oranının yüzde 32 daha düşük olduğu vurgulanmıştı.