Aile hekimi isyan etti: Yoğunluk var, aşı yok

65 yaş ve üstü vatandaşların aşılamalarının başlaması ve randevuların 10 dakika arayla verilmesi Aile Sağlığı Merkezleri'nde (ASM) yoğunluğun artmasına neden oldu. Manisa Aile Hekimleri Derneği Başkanı ve Aile Hekimleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Köz, ASM'lerde artan iş yükü ve yoğunluk sebebiyle yaşanan sıkıntılarını dile getirdi.

“KENDİ İŞİNİ YAPAMAYAN HEKİM CEZA İLE KARŞI KARŞIYA KALIYOR”

Pandemi sebebiyle hastanelerin kısıtlı hizmet vermesinden dolayı ASM'lerde iş yükünün arttığını ve günde bir hekimin yaklaşık 80 hastaya baktığını dile getiren Köz, iş yükünün artmasıyla birlikte normal işleri olan gebe-bebek takibi ve aşılanmaları ile kanser taramalarını yapmakta güçlük çektiklerini ifade etti.

Aile Sağlığı Merkezleri'nde rutin işlerini yapamayan hekimlerin ücret kesintisi cezası ile karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Dr. Köz, “Bu yükün yanında bizim normal kendi iş yükümüz var. Gebe-bebek takibi, bunların aşıları, kanser taramaları var. Eğer bunları yapmazsak bu konuda cezalandırma sistemimiz var. Mesela bu ay 10 tane çocuk aşılaman gerek, ancak pandemiden dolayı 9 tane çocuk mu aşılabildin. Aşılayamadığı biri için hekime maaşından ücret kesintisi cezası uygulanıyor. Bu ceza sistemi hiçbir devlet memurunda yok. Pandemi döneminde bu şekilde ceza yiyen arkadaşlarımız oldu.” dedi.

“YOĞUNLUK BULAŞI RİSKİNİ ARTIRDI”

Aile Sağlığı Merkezleri'ndeki yoğunluğun virüsün bulaşma riskini de artırdığını ifade eden Dr. Köz, ASM'lerin hastaneler gibi olmadığı küçük alanda sağlık hizmeti vermeye gayret gösterdiklerini söyledi.

Dr. Köz, 65 yaş ve üstü kişilerin aşılanmasının başlanmasıyla birlikte ASM'lerde yığılma olduğunu belirterek, “Aşılamada randevu sisteminin 5 dakikaya indirmeleriyle birlikte aile sağlı merkezlerinde 65 yaş üzeri hastalarda yığılma oldu. 3 saate 36 randevu düşmeye başladı. Acil olmayan hastalara hizmet veremediğimiz hale geldik. Aylarca koruduğumuz evinden çıkmamış bu yaş grubunu risk içerisine soktuk. Çünkü aile sağlığı merkezleri hastaneler gibi değil. Küçük alanlarda büyük hizmetler vermeye çalışıyoruz. Aile sağlı merkezlerine gelen 65 yaş üstü vatandaşlar küçük alanlarda aşılanmak için sıra bekliyor. Sıkıntı bir şekilde birbirleriyle temasa geçtiler” ifadelerini kullandı.

“YOĞUNLUK VAR. AMA AŞI YOK”

Dr. Köz, 65 yaş ve üstünün aşılanmasında yaşanan en büyük sıkıntının aşı bulmak olduğunu ve bu nedenle kimi zaman hastalarla karşı karşıya geldiklerini ifade etti.

Dr. Köz, ASM'lere verilen randevu sayısını altında aşı geldiğine dikkat çekerek, “Randevular verildi. Ancak ortada aşı yok. Mesela benim 34 randevum olmasına rağmen 18 tane aşım vardı. Günlük gelen aşılar, hastalarımızı karşılamıyor. Sınırlı sayıda aşı dağıtılıyor. Aşı olamayan 65 yaş üstü vatandaşlar geri dönmek zorunda kalıyor. Bazı günler elimizde hiç aşı olmuyor. Aşılamak için gelen vatandaşa ‘Aşı elimizde yok' dediğimizde hem kendisi hem de biz hekimler zor durumda kalıyoruz. Çünkü hasta randevusunu alıp gelmiş. Bir dahaki sefere kendisine ne zaman randevu verilecek belli değil. Bu durum hekimle hastayı karşı karşıya getiriyor. Bu önümüzdeki günlerde sağlıkta şiddetin artmasına sebep olur. Aile hekimlerinin yaptığı uyarıdan sonra randevu sistemi 10 dakikaya çıkarılmış olsa da sıkıntı halen devam ediyor” dedi.

“GELEN AŞILARDA ENJEKTÖR YOK”

Dr. Köz, ASM'lerdeki aşılamalarda yaşanan başka bir sıkıntıya daha dikkat çekerek, gelen aşılarında enjektör olmadığını ve bu nedenle aşılamak da zorluk yaşadıklarını söyledi.

Dr. Köz yaptığı açıklamada, “Gelen aşıların çoğunda enjektör yok. Bu çok ilginç bir şey. Bu aşıları normal bir enjektör ile yapamazsınız. Bu enjektörleri piyasada bulmak zor. Aşıyı yapacak hekime eldiven, maske gibi kişisel koruyucu malzeme de dağıtılmadı. Kendi imkanlarımızla bunu karşılamaya çalışıyoruz” dedi.

Aile Sağlığı Merkezleri'nde yaşanan yoğunluğun çözüme kavuşması amacıyla hekimlerin taleplerini dile getiren Dr. Köz, özellikle aşılanma konusunda randevu sisteminin hekimlere bırakılması gerektiğini ve aşı konusunda yaşanan eksikliğin bir an önce giderilmesi gerektiğini dile getirdi. Dr.Köz, “Bu bir savaş. Savaşa gönderdiğiniz askerin tüfeği var, ancak mermisi yok. Bizim durumumuz da böyle” dedi.