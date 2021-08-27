Aile hekimleri iş bıraktı

Aile hekimleri, 1 Temmuz'da uygulamaya konulan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ni protesto etmek için bugün ikinci kez iş bıraktı. Aile hekimleri, Sağlık Bakanlığı’na, bu yönetmeliğin geri çekilmesi ve sorunlarına çözüm olabilecek yeni bir yönetmelik çıkartılması çağrısında bulundu.

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16 Ağustos'ta iş bırakma eylemi gerçekleştiren Aile Hekimliği çalışanları, yeni yürürlüğe giren ceza yönetmeliğine karşı bugün bir kez daha iş bırakma eylemi yaptı. Cağaloğlu’ndaki İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) üzerinde taleplerinin yazılı olduğu pankart ve dövizler taşıyarak basın açıklaması yaptı.

Aile hekimleri yaptıkları açıklamada, bu yönetmeliğin geri çekilmesini istediklerini ve “kronikleşmiş” sorunlarının bir an önce yeni yönetmelik çıkarılarak düzeltilmesini talep ettiklerini dile getirdi.