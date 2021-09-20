Aile hekimleri isyanda

İktidarın ek ödemeyi “şarta” bağlaması aile hekimlerini perişan etti. Aşı zorunluluğu olmamasına karşın aile hekimlerinden yüzde 85 kriterini tutturmaları isteniyor. Birçok aile hekimi bu kriteri tutturamadığı için ek ödeme alamıyor.

Mehmet SERBES

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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Covid-19 aşı ödemesi için aile hekimine 3 bin TL'ye kadar, aile sağlığı çalışanına da (ASM'lerdeki hemşire) da bin 500 TL'ye kadar ilave ek ödeme yapılabileceğine yönelik yazı yayınlandığına dikkat çekti.

Ancak daha sonra bu ek ödemenin çeşitli kriterlere bağlandığına işaret eden Bulut, “Kriterlerin birçok maddesi var ve aile hekimi o maddelerden kaçını sağlıyorsa ona göre ödeme yapılıyor. Ancak kriterlerde şöyle gariplikler var: Örneğin aile hekimliğine bağlı aşı yapılabilir nüfusun yüzde 85'i aşı olmalı bir kriter. 60 yaş üzeri hastaların aşı olma oranı yüzde 90 olmalı başka bir kriter. Aşı zorunluluğu yokken ve aile hekimleri, gelen hastalar o ASM'yi mi kayıtlı yoksa başka bir yere mi kayıtlı diye bakmadan aşı yapmaya çabalarken, eğer ASM'ye kayıtlı hastalar aşı olmamışsa bu kriter sağlanamamış oluyor. Bu durumda bakanlık ek ödeme vermiyor” dedi.

AİLE HEKİMLERİ EK ÖDEME ALAMIYOR

CHP'li Bulut, örneğin günde 50 aşı yapıldığı düşünüldüğünde, 22 mesai gününden hesaplanırsa toplam bin 100 aşı yapılabileceğine dikkat çekti. Ancak bu kişiler misafir hastaysa ve aile hekiminin kendi hastaları aşı olmadıysa aile hekiminin ek ödeme alamadığına işaret eden Bulut, “Türkiye’de 1. doz aşılamada oran daha yüzde 85'i geçmemişken aile hekiminden bu oranı tutturmasını istemek ‘ben sana ek ödeme vermeyeceğim' demektir. 3 bin TL ek ödeme alan aile hekimi zaten çok çok az. Genelde ya hiç ek ödeme alamadılar ya da 200 TL, 400 TL gibi komik rakamlar aldılar” diye konuştu. 12 hekimli bir ASM'de bir hekimin bin 500 TL ek ödeme aldığını, geri kalan 11 hekimin hiç ek ödeme alamadıklarını dile getiren Bulut, “Aile hekimlerinin derdi ek ödeme de değil. Televizyonda ‘3 bin TL ek ödeme veriyoruz' diye haber yapılıp hekimler ‘paragöz' olarak gösteriliyor. Hekimler bu şekilde gösterilmekten çok rahatsız” dedi.

AŞI RANDEVULARI BİRBİRİNE GİRDİ

Bulut, bakanlığın aşı randevularını da allak bullak ettiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Aile hekimleri muayene, rapor, gebe-bebek izlenim ve aşıları içinde bir de Covid-19 aşısı yapıyor. Randevuları da kendi çalışma planına uygun belirliyor. Örneğin bebek-gebe gözlemlerini sabah yapıp, öğleden sonraya Covid-19 aşılarını yapıyor ki gebe ve bebekler o kalabalıkta kalmasın. Ancak bakanlık buna da karışıyor. Kendi istediği saate ekstra randevu açıyor. ASM'de 1 veya 2 aşılama odası varken, her şey birbirine girmiş oluyor.”

Bulut, bunların dışında ASM'lere pandemi döneminde hastalık yönetim platformu (HYP) diye kronik hastalık izleme sistemi getirildiğini de söyledi. Ancak aile hekimleri sisteme girdiklerinde hastalara ASM şartlarında bakamadıkları çeşitli tahliller istendiğine işaret eden Bulut, şunları kaydetti:

“Bazı durumlarda direkt hastayı hastaneye yönlendiriyor sistem. Eğer hasta hastaneye gidip bunları yaptırıp getirmezse aile hekimi yine işini yapmamış sayılıyor. Sistemde 1 hasta için yapılan işlemler en az 30 dakika sürüyor. Günde en az 70-80 poliklinik, onlarca bebek, gebe izlem ve aşıları ile koronavirüs aşısı yapan aile hekiminin bunları yetiştirebilme imkanı yok. Her ay belli sayılarda hedefler var. Bunları tutturamazlarsa yüzde 10 maaş kesintisi yapılıyor. Temmuz ayında kesildi. Sonra aile hekimleri 16 Ağustos ve 27 Ağustos'ta iş bırakınca bakanlık pandemi nedeniyle maaş kesintisini geçici olarak durdurdu. Ha kesilen ücretler geriye yatırıldı mi ? Yok, yatırılmadı.”