Aile hekimleri tepkili: Kadro eksik, aşı hızı yavaşlıyor

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Yusuf Eryazğan, “Aile hekimleri 15 yıldır aile hekimliği birimlerinde tüm ülkenin; 3,5 milyonun üzerindeki bebeklik dönemi aşılarını, izlemlerini birebir takip ederek, yüzde 98'i aşan aşı oranlarının yakalanmasını sağladı. Aile Hekimleri bu başarıları ile sağlık sisteminin yüz akı olmuştur olmaya da devam ediyorlar” dedi.

CORONA AŞILAMASININ YÜZDE 70’İ ASM’LERDE

Dr. Yusuf Eryazğan, “Bir aile sağlığı merkezinde bir bebeğe 8 defa aşı yapılırken 3 aşı daha eklenerek bu sayı 11'e ulaşmış, zatürre ve grip aşıları da bunlara eklenince aşı sayısı yüzde 55 artmıştır” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Ayrıca şu anda Covid-19 aşılmasının yüzde 70'i aile hekimliğinde yapılıyor. Ülkemizdeki 1,2 milyon gebenin izlemini, takibini bilfiil yaparak, ülke geleceğine çok önemli katkılar sundukları aşikârdır. Anne bebek ölümlerinin son 10 yılda büyük oranda azaltılmasının Aile Hekimlerinin başarısı olduğu kabul edilmelidir.”

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ÇALIŞAN AÇIĞI GİDEREK ARTIYOR

Dr. Eryazğan bütün bu sağlık verilerine dikkat çekerken aile hekimlerinin 1 yıldır sağlık hizmetlerinin görülmeyen kahramanları olduğunu da sözlerine ekledi ve şunları söyledi:

“Aile hekimliği birimleri, 6 ay poliklinikler kapalı iken polikliniklerine devam eden tek sağlık kuruluşları olmuşlardır. Aile Hekimleri bu üstün gayreti gösterirken hastanelere olduğu kadar polikliniklere de Covid temaslı ve pozitif hastalar başvurmuştur. AHEF olarak, aile hekimliği birimlerindeki aile sağlığı çalışanı açığının son 3 yılda yüzde 400 arttığının fark edilmesini istiyoruz. Her aile sağlığı merkezinde aile sağlığı çalışanı eksikliği olduğu, sistemin tıkanmak üzere olduğu, Covid19 aşılamalarında da gün yüzüne tekrar çıktı. AHEF bu konuda çözüm önerilerini defalarca sundu. Bütün bu işlerin yanında 5 ay önce, 15 yıldır İlçe Sağlık Müdürlüklerince yapılan okulların aşılarını Sağlık Bakanlığı aile hekimlerine devretti. Şimdi ise Covid-19 aşılamasında en önemli merkez, aile hekimlikleri gösteriliyor.”

AHEF adına yapılan açıklamada; aile hekimlerinin çok fazla iş yükü ve pandemi savaşı varken aile sağlığı çalışanı açığının da ülke genelinde yüzde 20'lere ulaştığına dikkat çekildi. ASM'lerde aşı yapacak ebe hemşire bulunmadığına vurgu yapılırken bu durumun ciddi sıkıntılara neden olabileceğinin, aile sağlığı çalışanı açığının giderilmesinin şart olduğunun da altı çizildi.