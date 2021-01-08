Aile Hekimleri’nden dikkat çekici iddia: İstihdam edilmiyoruz

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Türkiye'de 8 bine yakın personelin aile hekimlerinin yanında kamu istihdamından ayrı olarak istihdam edildiği ve bu nedenle de bunla ilgili giderlerin aile hekimlerine verilen cari giderden karşılandığını yazılı olarak açıkladı. Açıklamada “Bu nedenle birçok aile sağlığı merkezi mevcut personeli ile devam etmeme kararı aldı” denildi.

Açıklamada; aile hekimlerinin bulundukları binada kira, elektrik, personel maaşı, SGK ücreti stopajı gibi aile sağlığı merkezindeki 15 ayrı kalemde ödeme yaptığı belirtildi. Ancak ilgili kalemlerin birçoğunun son 3 yılda yüzde 40 civarında atarken, cari giderin artışının yıllık yüzde 6'yı geçmediği belirtildi.

Bu durumun da aile hekimlerini çok zor durumda bıraktığını söyleyen AHEF 2. Başkanı Dr. Yusuf Eryazğan, “Bu nedenle birçok aile sağlığı merkezi mevcut personeli ile devam etmeme kararı aldığı gibi yeni açılan aile sağlığı merkezlerinin ise yeni istihdama yönelmediğini görüyoruz. Bu konuda AHEF olarak birçok kez Maliye ve Sağlık Bakanlığı'na başvurular yaptık. Bir sonuç alamadık, halen bu konuda bir düzenleme yapılmadı” dedi.

İŞÇİ MUTLAKA HAKKINI ALMALI

Asgari ücretin son 3 yılda yüzde 40 oranında arttığını belirten AHEF yöneticileri, “İşçi mutlaka hak ettiğini almalı buna asla karşı değiliz. Ancak yüzde 40 artan asgari ücrete karşın cari gider yüzde 12 arttı. Burada çözüm cari gidere gelecek zammın normal memur maaşına gelen zamla değil asgari ücrete verilen zam oranında artmasıdır. Bu noktada işsizlik oranı yüzde 15'i bulmuşken aile hekimliğindeki istihdamın önüne engel olan bu kayıpların acilen giderilmesi gerekmektedir. Tabi tek örnek asgari ücret değil. Pandemi döneminde son 11 ayda İl Sağlık Müdürlüklerinin doğru düzgün eldiven maske dezenfektan vermediği aile hekimleri cari giderden bunu temin etmek zorunda kaldı. Eldiven fiyatları yüzde 400 arttı. Ayrıca halk sağlığı kurumu bir işveren olarak kişisel koruyucu ekipman dağıtmak zorunda. Aile hekimleri bu noktada yalnız ne yazık ki yalnız bırakıldı” açıklamasını yaptı.