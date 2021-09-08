Almanya aşılanma hızından memnun değil

Almanya Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ile ortak basın toplantısı düzenleyen Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Almanya'da Covid-19 karşı aşı olma oranının hala düşük seviyelerde olduğunu belirterek, Covid-19'a karşı yeni bir aşı haftası kampanyası başlatacaklarını duyurdu.

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Corona virüsüne karşı aşılama kampanyalarının hız kesmeden devam ettiği Almanya’da, Covid-19’a karşı yeni bir aşılama kampanyası başlatılıyor. Almanya’da salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ile ortak basın toplantısı düzenleyen Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn yaptığı açıklamada, Almanya’da Covid-19’a karşı aşı olma oranının yüzde 60 seviyelerinde olduğunu belirterek, bu oranının halen düşük seviyelerde olduğuna dikkat çekti.

Her bir aşı kararının, sonbahar ve kışın ne kadar güvenli bir şekilde geçirileceğini belirleyeceğinin altını çizen Spahn, Almanya’da Covid-19’a karşı yeni bir aşı haftası kampanyası başlatacaklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Spahn, federal hükümetle eyalet hükümetleri arasındaki son toplantıda 3G tedbirleri ile sonbahar ve kış aylarına girme kararı aldıklarını hatırlatarak “3G, yani aşılı, test olmuş ve hastalığı atlatmış olanlar, kapalı alanlara ve etkinliklere girebilecekler. Yine tıbbi maskeler, toplu taşıma ve mağazalarda kullanılmaya devam edecek. Ama en önemlisi aşı, aşı, aşı. Daha fazla vatandaşımızı aşı olmaya ikna etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURU YAPILACAK

Basın toplantısında yeni Covid-19 aşı kampanyasını da tanıtan Spahn, aşı oranlarını yukarı çekmeyi ortak hedef olarak belirlediklerini belirtti.

Şimdiye kadar farklı alanları kullanarak, çeşitli dillerde pek çok aşı kampanyası yürüttüklerinin altını çizen Spahn, “Aşı olmanın önemini ülkede bilmeyen, duymayan yok sanırım. Federal ve eyaletler düzeyinde hep birlikte yeni bir aşı haftası başlatıyoruz. Pek çok kuruluşu ve farklı aktörleri de kampanyaya dahil ettik. Hier wird geimpft (burada aşı olunur) sosyal medya hashtagi ile de duyurumuzu yapacağız” dedi.

YOĞUN BAKIMDAKİ GENÇLERİN SAYISI ARTIYOR

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, toplumu aşı olmaya çağırarak ve Almanya’daki Covid-19 durumunun kötüleşmesi ihtimali konusunda uyarıda bulundu.

Wieler, Almanya’da aşılananların sayısını büyük ölçüde artıramadıkları taktirde, mevcut 4. dalganın büyüyebileceğinin altını çizdi. Yoğun bakım ünitelerinde giderek kötüleşen duruma da değinen Wieler, “Buralarda tedavi gören hasta sayısı son 2 haftada neredeyse 2 katına çıktı. Aynı zamanda giderek daha fazla genç hasta yoğun bakım ünitelerinde tedavi görmekte” ifadelerini kaydetti.

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