Alzheimer’la mücadelede müthiş başarı: Yeni teknoloji yüzde 99 fark ediyor

Litvanyalı bilim insanları, Alzheimer'ı erken teşhis edebilen yeni bir teknoloji geliştirdiklerini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Litvanya’nın saygın eğitim kurumlarından Kaunas Teknik Üniversitesi’nde görevli bilim insanları yapay zeka ile Alzheimer’ı erken teşhis edebilen bir beyin tarama sistemi geliştirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada yeni teknolojinin Alzheimer’ı yüzde 99 oranında erken teşhis edebildiği belirtildi. Yeni bir yapay zeka ve derin öğrenme teknolojisi ile birlikte beyin taramalarında başarıya ulaşıldığı kaydedildi.

Bu metodun, bir insandan çok daha hızlı ve doğru sonuç verdiğini açıklayan Kaunas Teknik Üniversitesi’nde görevli bilim insan Rytis Maskeliunas, “Dünyanın her yerinde sağlık çalışanları Alzheimer’ın erken teşhis edilmesinin önemine vurgu yapıyor. Bu teknoloji, hastalığın tedavisinde daha başarılı olunmasının önünü açıyor” dedi.

Tıp merkezleri ve sağlık kurumlarıyla iletişim halinde olduklarını vurgulayan ve daha fazla çalışma yapmaya devam ettiklerini söyleyen Maskeliunas, “Amacımız bu algoritmayı, dünyanın her yerindeki doktorların ve sağlık çalışanlarının kullanabileceği bir yazılıma dönüştürmek. Bu teknolojiler en azından yakın zamanda sağlık çalışanlarının yerini almasa da zamanında teşhis ve yardım için kritik bir öneme sahip olacaktır” dedi.

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