Amerikalı gurme

Türk mutfağını dünyaya tanıtan Tahir Tekin Öztan, Amerikalı gurme Anya Von Bremzen’i ağırladı. Von Bremzen, Soğan Kebabı ve Ayvalı Soğanlı Lahmacun yapımını öğrendi.

Ahmet KAYA

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ORGANİZE ettiği birçok etkinlikle gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında Gaziantep ve Türk mutfağını dünyaya tanıtmaya devam eden Tahir Tekin Öztan, bu kez de Amerikalı yemek kitabı yazarı Anya Von Bremzen'i Türkiye'de ağırladı.

Gaziantep'in kış yemekleri arasında önemli yer tutan Şiveydiz, Soğan Kebabı ve Ayvalı Soğanlı Lahmacun yapımını Amerikalı gurmeye öğreten Öztan, Türk mutfak kültürünü tanıtmaya devam edeceklerini ifade etti.

‘BU İŞ ZOR' DEDİ

Öztan, konuğuna önce Şiveydiz yaptı. Soğan kebabının yapılışının sırlarını da Anya Von Bremzen'la paylaşan Öztan, zırhla et çekilmesini ve şişe dizilmesini de uygulamalı olarak konuğuna gösterdi.

Soğan kebabını mangalda Von Bremzen'le birlikte pişiren Öztan, son olarakta soğanlı, ayvalı lahmacun için zırhın başına geçerek sebzeleri doğradı. Arada zırhın başına geçen ünlü gurme Von Bremzen, “Bu iş çok zormuş. Sanıyorum bunu sadece erkekler yapabilir” dedi.

Birlikte çorba pişirdiler

ABD'li gurme Von Bremzen, Gaziantep mutfağına ait yoğurt ile yapılan Şiveydiz (Sarımsak Aşı) çorbasını yaparken ilk kez yoğurtla bir yemek yapıldığına tanık olduğunu söyledi.

Türkiye'de yapılan yemekler, Von Bremzen'e çok ilginç ve bir o kadar da zor geldi.