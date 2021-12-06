Antijen testi sonuçları ile PCR testi sonuçları yüzde 100 oranında uyumlu bulundu

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Pandemi Polikliniğine Covid-19 şüphesi ile başvuran hastalarda Covid-19 Antijen testi (hızlı test) çalışıldı ve sonuçlar PCR test sonuçları ile karşılaştırıldı. Antijen testi sonuçları ile PCR testi sonuçları yüzde 100 oranında uyumlu bulundu. Antijen testinin referans yöntem olan PCR testine göre duyarlılığı ve özgüllüğü yüzde 100 olarak bulundu.

Halil ATAŞ

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Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Pandemi Polikliniğine Covid-19 şüphesi ile başvuran hastalarda Covid-19 Antijen testi (hızlı test) çalışıldı ve sonuçlar PCR test sonuçları ile karşılaştırıldı. Antijen testi sonuçları ile PCR testi sonuçları yüzde 100 oranında uyumlu bulundu.

Çalışma için, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan ve Sağlık Bakanlığı Bilimsel Araştırma Platformu'ndan onay alındı.

“PCR TESTİNE GÖRE DUYARLILIĞI YÜZDE 100”

Türkiye’de antijen testi ve PCR testini karşılaştıran ilk çalışma olan bu araştırmaya 200 hastanın dahil edildiğini belirten Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve KLİMUD Bursa Bölge Temsilcisi Doç. Dr. Harun Ağca, şunları söyledi;

“Hastalardan alınan sürüntü örneklerinden 80 tanesi hem Antijen testi ile hem de PCR testi ile pozitif çıkarken, 120 tanesi hem antijen testi ile hem de PCR testi ile negatif çıktı. Antijen testi sonuçları ile PCR testi sonuçları yüzde 100 oranında uyumlu bulundu. Antijen testinin referans yöntem olan PCR testine göre duyarlılığı ve özgüllüğü yüzde 100 olarak bulundu.

Kullanılan antijen kiti SARS-CoV-2 Omikron varyantının giderek yaygınlaştığı dönemde daha fazla test yapılmasını sağlayacak şekilde kullanılabilir ve bu şekilde hastalık kontrol altına alınabilir.”

“PROTOKOLÜ DAHA KOLAY”

Antijen testinin Türkiye’de pek kullanılmadığını dile getiren Ağca, “Antijen testi tarama amacıyla kullanılabilir. Özellikle okullar, fabrikalarda haftalık testlerle tüm öğrenci ya da personeller takip edilebilir ve Test et- İzole et Protokolü daha kolay uygulanabilir” ifadelerini kullandı.

“ANTİJEN TESTİ DAHA UCUZ”

“Omikron varyantı nedeniyle ülkeye giren herkese Antijen testi bakılabilir” diyen Ağca, “Ülkemizde bu konuda testler ya hiç yapılmıyor ya da PCR testi kullanılıyor. Halbuki Antijen testi tarama amacıyla kullanılacak bir test iken PCR testi doğrulama amacıyla kullanılması gereken bir test. Ancak ülkemizde hem tarama hem de doğrulama için PCR testi kullanılıyor. PCR testi pahalı cihaz ve yetişmiş personel tarafından kullanılabilecek daha pahalı bir test iken Antijen testi için cihaz ihtiyacı yok ve daha ucuz” şeklinde konuştu.

“KAPASİTE OLARAK ZORLANIYORUZ”

PCR test kapasitesini şu an ülke olarak zorladıklarını ifade eden Ağca, “Kapasite en fazla 367 bine çıktı. Biraz daha arttırsanız 450 binde. Daha fazlası zor. O nedenle tarama maksadıyla antijen testinin daha yaygın kullanılması gerekiyor” dedi.

“KULLANIM ALANLARINI SIRALADI”

Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Ağca, Antijen testinin öncelikli kullanılabileceği alanları da şöyle sıraladı;

-Havaalanlarından ve sınır kapılarından ülkeye girişte.

-Seyahat öncesinde.

-Büyük kapalı mekanlar ve fabrikalarda çalışanlarda.

-Okullarda (Özellikle Omikron varyantının çocuklarda daha kolay yayıldığının gösterilmesi nedeniyle okulları açık tutabilmek için), toplumsal taramalarda.

-PCR testine ulaşmanın mümkün olmadığı durumlarda.