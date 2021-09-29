Aşı kartı nasıl oluşturulur, nasıl alınır?

Aşı kartı oluşturma, iki doz aşısını olmuş olan vatandaşlar tarafından e Nabız ve HES uygulamasında yapılabiliyor. PCR testi zorunluluğu başlamasıyla birlikte vatandaşlar etkinlikler katılmak ya da seyahat etmek için aşı kimlik kartı göstermesi gerekiyor.

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Avrupa’da ülkelerin birer birer kabul etmeye başladığı aşı pasaportuna benzeri olan aşı kartı iki doz aşısını olmuş vatandaşlar tarafından oluşturabilecek. 2. doz aşısı tamamlanmış vatandaşlar, e-Nabız üzerinden “COVID-19 Aşı Durumu” menüsüne, ardından “COVID-19 Aşı Kartı” sekmesine girerek aşı kartına erişebiliyor.

AŞI KARTI OLUŞTURMA (E NABIZ)

AŞI KARTI NASIL OLUŞTURULUR?

Türkiye’de COVID-19 aşılama çalışmaları 13 Ocak’ta başlamıştı. O tarihten beri vatandaşlar, e-Nabız ya da SMS ile aşı durumu sorgulayıp MHRS’nin tüm kanalları üzerinden diledikleri hastane ya da aile hekimine randevularını alıp aşılarını olabiliyor. Ardından da aşı bilgilerine hem e-Nabız hesaplarından hem de Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden erişebiliyor. Uygulamalara yeni eklenen özellikle artık aşı kimliklerini de e-Nabız ve Hayat Eve Sığar hesaplarından oluşturmaya başladılar.

2. doz aşısı tamamlanmış vatandaşlar, e-Nabız üzerinden “COVID-19 Aşı Durumu” menüsüne, ardından “COVID-19 Aşı Kartı” sekmesine girerek aşı kimliklerine erişebiliyor. Hayat Eve Sığar uygulamasında ise “COVID-19 Aşı Bilgilerim” menüsünden aşı kimliğini edinebiliyor. Eğer vatandaş, aşı kimliğinde pasaport bilgisinin de yer almasını isterse Hayat Eve Sığar uygulamasında bu seçeneğe girerek pasaport numarasını yazabiliyor.

Aşı kimliğinde yer alan QR kod okutulduğunda e-Nabız sistemine bağlanarak kartın doğruluğu kontrol edilebiliyor.

AŞI KARTI E NABIZ UYGULAMASINDA

İsteyen vatandaşlar telefonlarına indirdikleri e-Nabız uygulamasından Aşı Kartı oluşturabilecek.

* e-Nabız uygulamasına giriş yapın.

* Açılan sayfada “COVİD-19 Aşı Durumu” yazısına tıklayın.

* Eğer iki doz aşınızı olduysanız “Covid-19 Aşı Kartı” yazısı yer alacaktır. Yazıya tıklayarak Aşı Kartı oluşturabilirsiniz.

AŞI KARTINA PASAPORT EKLENEBİLİYOR

Bakanlık tarafından oluşturulan, ‘Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği'nin üzerinde, kişinin T.C kimlik numarası, pasaport no (bu alan kişi tarafından isteğe göre dolduruluyor), ad ve soyadı, doğum tarihi, uyruğu, “Kovid-19 aşısı olmuştur” bilgisi, aşı adı, aşının yapıldığı tarih gibi bilgilerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın geçen yaz hayata geçirdiği güvenli turizmin logosu (SAFE TOURISM) yer aldı.

Kimlik kartının üzerinde ayrıca bir karekod da bulunuyor. Karekod okutulduğunda sistem e-Nabız’a yönlendiriyor, İngilizce ve Türkçe olarak ekranda, “Aşı kimliği 12345678910 TC Kimlik numaralı ve Z12345678 pasaport numaralı, ‘x kişisine aittir. Bu kimlik 09.05.2021 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur” ifadeleri yer alıyor.