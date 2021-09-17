Aşı olmayan bir doktor daha hayatını kaybetti

Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Doktor Kenan Alioğlu (43), corona nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Meslektaşları, Alioğlunun ısrarlarına rağmen aşı olmadığını belirtti.

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Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Kenan Alioğlu, yaklaşık 2 hafta önce corona virüsü tanısıyla Kocaeli Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan Kenan Alioğlu, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Entübe edilen Alioğlu, bugün yaşamını yitirdi.

Alioğlunun hayatını kaybettiğini öğrenen meslektaşları üzüntü yaşadıklarını söyledi. Meslektaşları, ısrarcı olmalarına rağmen Alioğlunun aşı olmadığını belirtti. 10 yıldır Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve bekar olan Alioğlu için yarın öğle saatlerinde hastanenin önünde tören düzenlenecek.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mustafa Güneş, “Corona virüsünden iki doktorumuz hayatını kaybetti. Acımız çok büyük. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz” dedi. (DHA)



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