Aşı olmayan yoğun bakım hastasının pişmanlığı: Biz basite aldık

Ankara Şehir Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 46 yaşındaki Yasin Yavaş, "Aşı olmadım. Erteledik, havaya girdik. Biz basite aldık" dedi ve vatandaşlara "Hemen aşı olun" çağrısında bulundu. Bakan Koca da bu görüntüleri paylaşarak, "Yasin Yavaş, kendisi gibi aşı olmayanları, bugün yarın diye erteleyenleri uyarıyor" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ankara Şehir Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 46 yaşındaki Yasin Yavaş'ın videosunu paylaştı.

ÇAĞRIDA BULUNDU

Yasin Yavaş, Covid-19 aşısı olmadığı için pişman olduğunu anlatarak tüm vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Yasin Yavaş, “Aşı olmadım. Aşı, çok olmaya başlayınca erteledik, havaya girdik. Kimse ihmal etmesin aşısını. Hayatıyla oynar. Çok önemli. En ufacık, o kadar basit geliyor ki, o kadar basit bir şey ki hayatımızla oynadık. Acil, durmasınlar! Yemesinler, içmesinler, aşı olsunlar. Biz sadece basite aldık. ‘Şimdi olacağız, birazdan olacağız, tamam 10 dakika sonra olacağız…' diye. Hemen aşı olsunlar” diye konuştu.

Bakan Koca da paylaştığı görüntüye, “Ankara Şehir Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 46 yaşındaki Yasin Yavaş, kendisi gibi aşı olmayanları, bugün yarın diye erteleyenleri uyarıyor: ‘Ben konuyu basite aldım. Kimse aşısını ihmal etmesin'” notunu düştü.

“VAKA SAYISI 20 BİNİN ÜZERİNDE”

Bakan Koca bir diğer paylaşımında da “Vaka sayılarında 20 bin sınırının üzerindeyiz. Almadığımız tedbirleri alalım, ertelediğimiz aşımızı olalım. Sebepleri tersine çevirirsek sonuçlar hızla değişir” ifadelerini kullandı.

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