Aşı olmayanlara bir uyarı daha: Yoğun bakıma yatış oranları yüzde 60 daha fazla

İngiltere Yoğun Bakım Ulusal Denetim ve Araştırma Merkezi'nde yapılan incelemeler, corona virüsü aşısı yaptırmayan kişilerin yoğun bakıma kaldırılma olasılığının çift aşılılara oranla yüzde 60 daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

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İngiltere Yoğun Bakım Ulusal Denetim ve Araştırma Merkezi’nden alınan rakamlar, Covid-19 aşısı olmayı reddeden kişilerin yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duyma olasılığının 60 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

İngiltere merkezli The Times gazetesi tarafından yayımlanan ve İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’daki birimlerinden alınan istatistiklere göre, aşısızlar arasında, corona virüse yakalanma oranlarının yanı sıra, yoğun bakım ihtiyacında da artış gözlemlendi.

“60 YAŞ ÜSTÜNDE 30 KAT FAZLA”

Oranların, özellikle 60 yaş üstü kişilerde daha da fazla olduğu belirtilirken, aşılanmamış hastaların, yoğun bakım üniteleri üzerinde ekstra baskı oluşturduğu belirtildi. Ellili yaşlarında aşılanmamış kişilerde haftalık ortalama yoğun bakıma ihtiyaç duyma oranlarının, çift aşılılara oranla neredeyse 30 kat fazla olduğu belirtildi.

İngiltere Yoğun Bakım Ulusal Denetim ve Araştırma Merkezi’nden bir danışman İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, “Aşısızların varlığı, tedavi sistemimizin üzerinde ekstra baskı oluşturuyor. ” dedi.

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