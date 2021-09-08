Aşı olmayanların tehlikeyi artırdığı varyant: Mu

Dünya Sağlık Örgütü'nün izleme listesinde yer alan ve bağışıklık korumasını daha aza indirdiği düşünülen Mu varyantı Türkiye'de de iki kişide tespit edildi. Virüsü inceleyen doktorlar, aşı olmayanlara çağrı yaparken, tüm dünyada Mu varyantı her geçen gün varlığını artırıyor.

Sozcu.com.tr

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de 2 kişide Mu varyantı görüldüğünü açıkladı.

Koca, “Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz çünkü şu ana kadar bizim yeni varyant olarak tespit ettiğimiz 2 vaka dışında olmadı Mu ile ilgili. Dolayısıyla ağırlıklı Delta ve Delta Plus şeklinde, yüzde 90’ı geçen oranda söz konusu” dedi.

İlk olarak Kolombiya’da tespit edilen corona virüs varyantı, kısa süre içerisinde tüm dünyada etkisini hissettirmeye başladı. ABD’de 49 eyalette görülmeye başlanan Mu varyantı, Güney Afrika, Güney Amerika ve Asya’da da vaka sayılarının artmasına neden oldu. Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Ekvador ve Meksika’da Mu varyantı etkisini tüm şiddetiyle göstermeye başladı.

İNGİLTERE’DE 50 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

En son İngiltere de ülkede 50’den fazla kişide Mu varyantının tespit edildiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “yakından izlenmesi gereken varyant” kategorisine alınan Mu Varyantı ile ilgili ABD'de Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü Dr. Anthony Fauci'den açıklama geldi. Fauci, “Bu varyant, belirli antikorlardan kaçacağını gösteren bir mutasyonlar kümesine sahip” derken, “Yalnızca monoklonal antikorlar değil, aşı tarafından oluşan antikorlardan kaçabilir ancak çoğunlukla laboratuvar verileri bulunuyor, çok fazla klinik veri yok” diye konuştu.

Virüsü inceleyen doktorlara göre, dünya genelinde aşılanmamış kişiler, COVID-19’un daha fazla varyantının ortaya çıkmasına neden olabilir. Uzmanlar, aşı olmayan kişilerin virüsü daha hızlı yaydığını vurgularken, yeni varyantların ortaya çıkmasına da neden olabileceklerini ifade ediyor.

ABD’nin köklü sağlık kurumlarından Northwestern Medicine’den Dr. Egon Özer, “Bugün ülkede görülen vakaların çoğunluğunda Delta etkilerini görsek de, Mu varyantı tüm ülkede varlığını göstermeye başladı” dedi.

“AŞIYA DAYANIKLI OLABİLİR”

Dünya Sağlık Örgütü, “aşıya dayanıklı” hale getirilen mutasyona uğramış varyantın adının Mu olduğunu ve bilimsel olarak B.1.621 olarak adlandırıldığını da açıklamıştı. Mu varyantının belirtileri arasında diğer varyant virüslerde olduğu gibi ateş yüksekliği, öksürük nöbetler, koku ve tat alma süreçlerinde bozukluklar gözleniyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Pandemi devam ettikçe belki Mu-1, Mu-2 gibi varyantların da çıkabileceğini bilmemiz gerekiyor. Çünkü virüs sürekli kendini geliştirmeye çalışıyor. Yaşam mücadelesi veriyor. Oysa insanlar aşı oldukça virüsün artık üreyebilecek bir yer bulamaması ile pandemiden kurtulacağımızı bilmek gerekiyor. Sözün özü aşılı sayısı ne kadar artarsa varyant sayısının da o kadar azalacağını söylemek mümkün” dedi.

AŞI OLMANIN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Mu varyantının Türkiye'de ne kadar yayıldığına dair incelemenin devam ettiğini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da açıkladığı gibi şu ana kadar sadece 2 kişide saptandığını söyledi. Prof. Dr. İlhan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Mu varyantının şu anda yeni bir varyant olduğunu, aşılara etkisi hakkında yorum yapmanın erken olacağını, ancak her varyanta karşı olduğu gibi aşıların bu varyanta karşı da etkili olmasının beklendiğini belirtti. Bilim Kurulu Üyesi İlhan, “İsimlendirme Latin alfabesine göre yapılıyor, daha önce Delta varyantı görülmüştü, şimdi sırada Mu var onunla ilgili isimlendirme de yapıldı. Yoksa farklı bir virüs tipi değil bunlar da corona virüsler. Ama tabi bir virüs yeni çıktıktan sonra şuan Kolombiya'da yoğun olarak görülmek ile birlikte ülkemizde de görülmesi önem arz ediyor. Daha sonra belki ülkelerde baskın hale de gelebilir. Biliyorsunuz Delta varyantında da İngiltere varyantında da aynı şey söz konusu oldu. İlk çıkan Wuhan varyantına göre Delta'nın da İngiltere varyantının da baskın hale geldiği süreçleri yaşadık. Hangi varyant görülürse görülsün corona virüsün bulaşma yolu değişmiyor. Yine solunum yoluyla bulaşıyor. Yine bizim fiziki mesafeye, maske takmaya, kapalı alanlarda olabildiğince bir ara gelmemeye dikkat etmemi gerekiyor. Ortamları da havalandırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Aşı olmanın çok büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Bilim Kurulu Üyesi İlhan, “Hangi varyant olursa olsun bugün baktığımızda aşı olan bireylerde hastalıkların daha hafif geçtiğine şahit oluyoruz. Hatta hem hangi varyant olursa olsun hem de hangi aşı olursa olsun, aşısı olmayanlara göre hastalıktan korunmada çok daha etkisi olduğunu görüyoruz. Bu nedenledir ki, aslında virüsün bulaşma yolu değişmediği gibi bulguları da değişmiyor. Tutulum yaptığı yaş grubu da farklı değil, tüm varyantlar için bunu söyleyebiliriz. Ama tabi bu varyantın Türkiye'de yaygın olup olmadığına bir bakmak gerekiyor. Henüz aşıların ‘Mu' varyantına karşı etkili olup olmadığını söylemek için de henüz biraz erken. Çünkü yeni bir varyant, ülkemizde az görülüyor. Aşılı olan bireylerde mi, aşısız olan bireylerde mi görülüyor? Acaba ağır hasta olan, yoğun bakımda olanlarda görülüyor mu görülmüyor mu bunlar söylemek için daha erken. Ama tabi dikkatle takip etmek gerekiyor. Sağlık Bakanlığı da bunun takibini yapıyor. Süreci takip edip izlememiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

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