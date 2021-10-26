Aşı tartışmalarını sona erdirecek araştırma yayınlandı

Coronavirüsü ile mücadele devam ederken bilim dünyasından, aşı karşıtlarının aşıların yan etkileri ve riskleri ile ilgili endişelerini giderecek çalışma geldi.

Sozcu.com.tr

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Yapılan son çalışmalar, Pfizer ve AstraZeneca aşılarının yan etkilerinin son derece nadir olduğunu gösterirken, corona virüsü ile enfekte olunması halinde çeşitli olumsuzlukların yaşanmasının çok daha yüksek olduğuna dikkat çekiyorlar.

İki aşının yan etkilerine ilişkin yaptıkları kapsamlı araştırmaya göre, BioNTech/Pfizer ve Oxford/AstraZeneca coronavirüsü aşıları nadir nörolojik komplikasyonla ilişkilendiriliyor.

RİSK ÇOK DÜŞÜK

Araştırmacılar, İngiltere’deki 32 milyon aşılanmış yetişkinden elde edilen verileri kullanarak, ilk Oxford/AstraZeneca aşısını alan 38 kişinin, ağrı ve güçsüzlüğe neden olan ve genellikle geçici olan Guillain-Barré sendromundan muzdarip olduğunu gördü. BioNTech/Pfizer aşısı ile aşılanmadan sonraki 28 gün içinde görülen hemorajik inme, yani beyin kanaması riskinin de düşük olduğunu ancak bu riskin kadın hastalarda daha yüksek olabileceğini belirttiler.

İskoçya’dan alınan daha küçük bir veri seti, AstraZeneca aşısı ile Guillain-Barré sendromu arasındaki ilişkiyi desteklese de Pfizer aşısı ile hemorajik inme arasında aynı bağlantıyı bulamadı.

Guillain-Barré sendromu, nörolojik bir hastalık olarak geçici felce neden olabiliyor.

VİRÜS NEDENİYLE NÖROLOJİK SORUN GÖRÜLMESİ DAHA YÜKSEK

Edinburgh Üniversitesi’nden Aziz Sheikh yaptığı açıklamada, “Aşı ile ilişkili bu olumsuz olayların hiçbiri, enfeksiyonla ilişkili olanlardan daha yüksek bir risk taşımıyor” dedi.

Araştırmacılara göre; Covid-19’a neden olan Sars CoV-2 ile enfekte olan kişilerde, nörolojik durum için önemli ölçüde daha yüksek risk var. Örneğin; virüs bulaşmış kişilerde hemorajik inme riski daha yüksek.

Araştırma verileri, Aralık-Mayıs ayları arasında aşılanmış kişileri kapsıyor ve 20 milyonu AstraZeneca aşısı ve 12 milyonu Pfizer aşısı alan kişiyle, Covid-19 testi pozitif çıkan 2 milyon kişi karşılaştırılıyor. Bilim insanları şimdi iki dozdan sonra popülasyondaki insidansı inceleyecekler.

AstraZeneca aşısı, çok nadir görülen başka bir kan pıhtılaşma ile de ilişkilendirildi ve bu da bazı ülkelerin aşıyı bırakmasına veya genç insanlarda kullanımının kısıtlamasına neden oldu. Pfizer ve Moderna’nın mRNA aşıları, özellikle genç erkeklerde nadir görülen bir kalp iltihabı ile ilişkilendirildi.

AstraZeneca konuyla ilgili olarak hasta güvenliğinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Coronavirüsü aşısı ile ilgili araştırmalar devam etse de aşılar, diğer aşılarla benzer bir güvenlik profiline sahip olduğu gibi Avrupa İlaç Ajansı ve DSÖ dahil diğer uluslararası kuruluşlar, aşının faydalarının herhangi bir potansiyel riskten daha baskın olduğunu da belirtiyorlar.

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