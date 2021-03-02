Aşıda kilo denklemi: Vücut kitle endeksi 30’un üzerinde olanlarda etkisi düşüyor

Corona virüsü dünya genelinde hızla can almaya devam ederken, salgını bitirmek için umutlar aşılara bağlanmış durumda. Ancak aşılarla ilgili soru işaretleri de gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Eşit dağıtılması, üretim kapasitelerindeki yetersizlik, mutasyona karşı etkili olup olmaması gibi tartışmalara şimdilerde ‘kilo’ konusu da eklendi.

Aşıların yaş gruplarında farklı etki edebileceği ihtimali araştırılırken, kilo değişiminin de aşının etkinliğinde rol oynayabileceği belirtiliyor. İtalya’da National Cancer Institute Regina Elena uzmanları Pfizer/BioNTech aşısı için bu durumu mercek altına aldı.

YARI YARIYA AZALIYOR



İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Guardian’ın haberine göre, çalışmada 248 sağlık çalışanı yer aldı. İkinci doz aşı olduktan yedi gün sonra sağlık çalışanlarının antikor seviyeleri değerlendirildi. Vücut kitle endeksi (BMI) 30’un üzerinde olan kişilerde gelişen antikor seviyesi, diğer kişilere oranla yarı yarıya daha az olarak tespit edildi.

ÜÇÜNCÜ DOZ İHTİMALİ



Henüz ön sonuçları yayınlanan çalışmayı yorumlayan uzmanlar, “Obezitenin Covid-19 hastalarının ölüm riskleri arasında yer almasından bu yana, aşılamada bu gruba yönelik etkin bir plan zorunluluk haline geldi. Takip eden süreçte daha kapsamlı ihtiyaç olsa da, elimizdeki veriler obeziteyle mücadele eden kişilere ekstra bir üçüncü doz vurulması gibi çözümler sunabilir” ifadelerini kullandı.

VÜCUT KİTLE ENDEKSİ NASIL HESAPLANIR?



Vücut kitle endeksi, kişinin kilosunun boyunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle elde edilir. Çıkan sonuca göre oluşan durum ise şu şekilde değerlendirilir:

– 18.5 altında olanlar: Zayıf

– 18.5 – 24.9 arasında olanlar: Normal kilolu

– 25 – 29.9 arasında olanlar: Fazla kilolu

– 30 – 39.9 arasında olanlar: Obez

– 40’ın üzerinde olanlar: İleri derecede obez