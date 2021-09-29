Aşısızlar solunum yetmezliği ve yoğun bakım kıskacında

Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, “Aşısızların akciğer hasarının yüksek olduğunu, ciddi anlamda solunum yetmezliği ve yoğun bakım ihtiyacı duyduğunu görüyoruz. ‘Aşısızların pandemisi’ demiştik daha önce. Hakikaten şu an yoğun bakıma en çok bu grup hastaları kabul ediyoruz” dedi.

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Sağlık Bakanlığı Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, son zamanlarda artan vaka sayısının ve buna bağlı olarak da aynı şekilde artış gösteren ağır hasta sayısının yoğun bakımlara da yansıdığını söyledi.

Prof. Dr. Turan, aşılamanın öneminin yoğun bakımlarda direkt hissedildiğini vurgulayarak, şu an yoğun bakımlarda yer alan hastaların çok büyük bir oranının aşısını olmamış ya da aşı algoritmasını tamamlamamış kişilerden oluştuğunu belirtti.

“GENÇLER AŞI KONUSUNDA HASSASİYETLERİNİ DAHA YÜKSEK TUTMALI”

Kış mevsiminin gelmesi ile kapalı ortamlarda bir araya gelmelerin de arttığına ve daha fazla dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Turan, “Eylül ayından itibaren hem ilkokul, ortaokul ve lise hem de üniversiteler yüz yüze eğitime başladı. Tabi üniversitelerin ayrı bir yeri var. Çünkü orada daha sosyal bir ortam söz konusu. Bu nedenle aşı ön plana çıkıyor. Orada gençlerimizin aşıları konusunda hassasiyetlerini daha yüksek tutmalarını istiyoruz. Çünkü hem eğitimlerinden geri kalmamaları adına hem de toplu ortamlarda arkadaşları ile birlikte vakit geçirebilmeleri için aşılı olmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

“AŞISIZLARDA AKCİĞER HASARI YÜKSEK”

Aşı yaptırmayanların ciddi oranda yoğun bakım ihtiyacı duyduğunu ifade eden Turan şöyle devam etti:

“Aşısızların akciğer hasarının yüksek olduğunu, ciddi anlamda solunum yetmezliği ve yoğun bakım ihtiyacı duyduğunu görüyoruz. ‘Aşısızların pandemisi' demiştik daha önce. Hakikaten şuan yoğun bakıma en çok bu grup hastaları kabul ediyoruz. 20 yaş ile ileri yaş arasında her yaş grubundan hasta özellikle de aşısız grup buradalar. Çok hafif semptomlar ile geçirme inancı yaygın gençler arasında. Ama ne yazık ki öyle olmuyor, virüs mutasyonlara uğradıkça çok ciddi anlamda akciğer tutulumları ile geliyorlar. Ciddi bir yoğun bakım ihtiyacı duyuyorlar. Gençler hastalığı sadece hafif geçirmiyorlar. Bunu unutmamaları lazım.”

“BİZİM İÇİN YOĞUN BAKIMA KABULÜN ASIL NEDENİ AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ”

Covid-19 enfeksiyonunda başından beri en büyük sıkıntının akciğer tutulumu olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Turan, “Covid-19'un aslında en büyük sıkıntısı ağır solunum yetmezliği yani zatürre diye adlandırdığımız klinik tabloyu oluşturması. Bizim için yoğun bakıma kabulün asıl nedeni akut solunum yetmezliği. O yüzden de biz hem genç yaş grubu hem de ileri yaş grubunu aşı ile bu ağır hastalık geçirme durumundan kurtarmaya çalışıyoruz. Evet, aşılı bireyler de enfekte olabilir. Yani virüsü alabilir. Ama hastalığı çok hafif geçirirler. Ne hastaneye ne de yoğun bakıma ihtiyaç duymazlar” diye konuştu.

(ÜÇÜNCÜ DOZ ÖNERİSİ) UYMAYAN GRUPTA TABİİ Kİ AĞIR HASTALIK ORANI ARTTI”

Aşılama takvimine uygun hareket edilmesinin hayati derecede öneme sahip olduğuna dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan, “Aşılama şemasının önemli bir kuralı da şu; iki doz aşı ile aşılanmak. O yüzden de ilk doz sonrası uygun aralıkla diye adlandırdığımız 3-4 hafta içerisinde ikinci dozun da yapılması gerekiyor. Bu iki doz aşılama sonrası özellikle Sinovac için üçüncü aydan sonra bir hatırlatma dozu önerisinde bulunduk. Halkımız da çoğunlukla buna uydu. Uymayan grupta da tabii ki ağır hastalık oranı arttı. Bu noktada aşılama şemasına uyulmasını öneriyoruz. Yine Biontech/Pfizer aşısı için de aslında aynı şeyi ifade etmek zorundayım. İki doz aşılama ve doz aralıklarını da yakından takip ederek aşılama gerekiyor” açıklamasında bulundu. İHA