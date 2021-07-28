Atıl vaziyette bırakılmıştı… Corona virüsü patladı, yeniden hizmete açın çağrısı

Elazığ'da kamu-özel ortaklığında 2018 yılında Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nin açılması sonrasında kent merkezinde olan ve komşu şehirlerden de birçok hastanın geldiği Harput Devlet Hastanesi ve Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi kapatılarak şehir hastanesine taşındı.

Yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen Harput Devlet Hastanesi atıl durumda bekletilirken, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise bir bloğunun Sağlıklı Hayat Merkezi’ne çevrildiği bir bloğunun ise 24 Ocak depreminde evleri yıkılan ve hak sahibi olan vatandaşlara bilgilendirme amaçlı AFAD görevlilerine tahsis edildi.

Hastanenin diğer blokları ise atıl halde beklerken hastanenin çevre temizliğinin ve düzenlemesinin yapılmadığı görüldü.

Hastanelerin kapatılması sürecinde vatandaşların uyarıları ve tepkilerinin dikkate alınmadığını belirten muhalefet partili siyasiler hastanelerin tekrardan hizmete açılmasını talep etti.

AKP Elazığ Milletvekili Sermin Balık ise Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin eğitim kampusuna çevrildiğini Harput Devlet Hastanesi’nin tekrar sağlık alanında hizmet vermesi için Sağlık Bakanıyla görüştüklerini kaydetti.

“HASTANELERİN KAPATILMA SÜRECİNDE HALKIN TEPKİLERİ DİKKATE ALINMADI”

Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nin açılması sonrasında bölgeye hitap eden iki devlet hastanesinin kapatılması süresince vatandaşların tepkilerinin dikkate alınmadığını belirten DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Mehmet Kangal, şunları söyledi:

* 2018 yılında Fethi Sekin Şehir Hastanesinin faaliyete geçmesi sonucu kapanan Elazığ Eğitim ve Araştırma hastanesi ile Harput Devlet Hastanesi, yıllardır atıl bir şekilde hizmet vermeden beklemektedir.

* Kapandığı ilk zamanlarda vatandaşın tepkisi ve talepleri dikkate alınmamış, buralar sağlık kurumu olmaktan çıkarılmış ve bugüne kadar da ihtiyaç olmasına rağmen hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmamıştır.

* Şehrin merkezinde ve herkesin kolay erişebileceği bir konumda olan bu kurumlara olan ihtiyaç özellikle pandemi sürecinde daha da artmış, Şehir Hastanesi ve Fırat Üniversitesi Hastanelerinde yaşanan hasta yoğunluğu dikkatlerden kaçmamıştır. Hizmet veren bu hastanelerde Covid-19 hastalarına verilen öncelikten dolayı diğer hastalara sunulan sağlık hizmetlerinde de aksama meydana gelmiştir.

* Üstelik bu durum Covid-19 dışı sebeplerle hastanelere giden vatandaşlarımıza bulaş riskinin de artmasına sebep olmuştur. Covid-19 salgını ile ilgili yaşanan bu zorlu sürecin henüz sona ermediği ve görünen o ki yeni dönemde de artarak devam edeceği sinyalleri bariz bir şekilde ortadayken, aynı hatalara düşmenin insanlarımızın sağlığı üzerinde büyük riskler yaratacağı aşikardır.

* Sağlık hizmetlerine ihtiyacın arttığı ve artacağı bu dönemde, hasta kapasitesinin de katlanarak artacağını öngörüsü ile kapısına kilit vurulmuş durumda boş bekleyen bu hastanelerin bir an önce elden geçirilerek, Covid-19 hastalarına yönelik karantina hastanesi olarak düzenlenmesinin acil bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

“HASTANELERİMİZ KADERİNE TERK EDİLDİ”

Şehir hastanesinin kurulmasıyla şehrin iki önemli hastanesinin kaderine terk edildiğini belirten İYİ Parti Elazığ il Başkanı Mevlüt Or ise, “Yaklaşık üç yıldır kullanılmayan Elazığ Araştırma Hastanemiz ve Harput Devlet Hastanemiz ne yazık ki, ne bulunduğu bölgeye ne de yöre halkına hizmet vermemektedir. Şehir Hastanesi’nin yapılmasından sonra adeta kaderine terk edilen bu iki önemli hastanemizin akıbetinin ne olacağı konusunda yetkililerimizden gerekli açıklamaları duyamadık. Yıllarca Elazığ insanına ve o bölgedeki esnaflara can suyu olan bu iki hastanemizin sadece Araştırma hastanesinin bir kısmı kullanılmakta diğer bütün bölümler kullanım dışı olarak beklemektedir. Yine yıllarca esnaflarımız ekonomilerini canlı tutmuşlardır. Bu durumun biran önce çözüme kavuşmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

“KAPATILAN HASTANELER TEKRAR HİZMET VERECEK”

Kapatılan hastanelerin son durumuyla ilgili konuşan AKP Elazığ Milletvekili Sermin Balık, “Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi alanının eğitim kampusu olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na aldık orada Mehmet Akif Ersoy Lisesi oraya taşınacak ve bu yıl eğitim öğretime orada devam edecek. Yine eskiden hastane olarak kullanılan Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Özel eğitim Anaokulunun da çalışmaları orada yapılacak ve eğitim vermeye başlayacak. Harput Devlet Hastanesi ise biliyorsunuz orası özel bir şahıs arazi. Araziyi tahsis eden kişi o alanın sadece sağlık amacıyla kullanılması şartıyla kullanılmasını istiyor. Ancak bu konuda milletvekilleri olarak sayın bakanımızla konuştuk Harput Devlet Hastanesi’nde sağlık kuruluşu olarak hizmet vermeye devam edecek. Son zamanlarda corona virüsü salgınında bir artış var ancak kentimizde artan vaka sayılarına rağmen hastanelerimizde hasta yatak sayısında bir sorun yaşanmadı. Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nin kapasitesi hastalanan tüm vatandaşlarımıza sağlık hizmetleri konusunda tüm imkanları sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.