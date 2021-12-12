Aylarca bozulmuyor, birçok hastalığa iyi geliyor

Adını yetiştiği Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı köyden alan Zivzik Narı, eşsiz aroması ve aylarca dayanabilen özelliği ile şifa dağıtıyor. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında hasadı yapılan narın birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Kanser, kalp hastalıkları, yaşlanma, katarakt, diyabet ve çölyak gibi hastalıklara karşı Zivzik narı etkili oluyor

Veli TOPRAK

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Zivzik narı, Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinin Botan Vadisi kesiminde ve mikroklima özellik gösteren bölgelerinde yetişiyor. 10 bin dekar ekim alanından, 12 bin 500 ton civarında verim alınıyor. Bir Zivzik narı ortalama 200-800 gram arasında çıkıyor. Taneleri nohut büyüklüğünde. Çekirdeği küçük ve yumuşak.

Asit oranı düşük ve tadı ise mayhoş. Sonbaharda depolanıp kışın çıkarıldığı zaman ince olan kabuğu sertleşmiş oluyor. Özü ekşi olan nar, daha sonra olgunlaşarak tatlanıyor. Özellikle enfeksiyon hastalıkları açısından kış aylarında bol bol nar tüketilmesi öneriliyor. Sadece meyvesi değil çiçeği, çekirdekleri, suyu ve kabukları da çeşitli karışımlar halinde tıbbi olarak kullanılıyor.

ZİVZİK NARININ FAYDALARI

Güçlü bir antioksidan kaynağı olan narın mevsiminde tüketilmesine dikkat çekiliyor. Kanser, kalp hastalıkları, yaşlanma, katarakt, diyabet ve çölyak gibi hastalıklardan korunmak narın etkili bir besin kaynağı olduğu belirtiliyor.

Son dönemde yapılan çalışmada, Zivzik Narı'nın hücre yaşlandırıcı, kansere, vücutta doku hasarına karşı oluşan iltihaplanmaya, yüksek kolesterole, diyabet ve prostat gibi hastalıklara karşı koruyucu etki gösterdiği ortaya çıktı. Aynı zamanda Alzheimer hastalığına karşı önleyici olan Zivzik Narı'nın bebek sahibi olmak isteyen babalar için de sperm kalitesini arttırıcı rol oynadığı belirtiliyor.

AYLARCA DAYANIYOR

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, yetiştiği iklim ve toprağa dikkat çekiyor: “Karşı köye bırakıyoruz, aynı aromayı orada vermiyor. Çok dik yamaçlarda yetişiyor. Aylarca dayanabilen şifa kaynağı bir ürün. Bilinen narlardan farklı bir aroması bulunmaktadır. En büyük özelliği ince kabuklu olmasıdır. Özel, doğal şartlarda depolanan Zivzik narı kabuğu kurudukça rengi pembeden kreme dönüşür. Coğrafi işaret başvuru yapıldı.”

Siirt Milletvekili Osman Ören ise sadece iki ilçenin bazı bölgelerinde yetişen nar için şunları söyledi: “Uzun yıllardır Şirvan ve Pervari'nin bazı köylerinde yetişiyor. Önceki yıllarda zenginler alır, büyükşehirlerde tüketilirdi. Şimdi bölgede de yoğun tüketiliyor. Siirt'te 6 lira, çevre illerde 8-10 liraya satılıyor. Yoğun talep var ancak yetiştirilen ürün sınırlı. O yüzden taleplerin hepsini karşılamak mümkün olmuyor. Farklı tadı ile şifa kaynağı olmaya devam ediyor.”