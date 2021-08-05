Bakan Koca açıkladı! İşte haftalık vaka sayısı…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıkladı. İlk sırada Siirt yer alırken, her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 24-30 Temmuz’da her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Haritayı Twitter hesabından paylaşan Koca şu ifadeleri kullandı:

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun.

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