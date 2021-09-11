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Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayısı

Sağlık Bakanı Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen covid-19 vaka sayılarını ve vaka sayısı en çok artan şehirleri açıkladı.

Yayınlanma: 12:13 - 11 Eylül 2021 Güncellenme:
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Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından il bazında 28 Ağustos-3 Eylül’de her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Son bir haftada vaka sayısının en çok Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli ve Bartın’da arttığını belirten Koca, “Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli.” dedi.

 

Sağlık Bakanı Koca, “28 Ağustos-3 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca’nın paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 28 Ağustos – 3 Eylül Haftası’nda her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 156.95, Ankara’da 242.61, İzmir’de 45.58 oldu.

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