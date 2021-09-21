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Bakan Koca açıkladı: Yüzde 50’yi geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50’yi geçti" ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca açıkladı: Yüzde 50’yi geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni tip corona virüse (covid-19) karşı devam eden aşılama kampanyasıyla ilgili bilgi verdi.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

*18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50'yi geçti.

* İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak.

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