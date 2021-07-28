‘Bakan Koca bu verileri daha önceden açıklasaydı aşı karşıtlığı kaybederdi’

Covid-19 vakaları içindeki aşılı ve aşısız olanların verilerinin açıklanmasına dair yapılan çağrıların ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu verileri açıkladı.

Bakan Koca, “Aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 87'si aşısı tamamlanmamış kişiler. Mevcut aktif vakalar içinde tam aşılı olup hastalığa yakalananların oranı yüzde 5'den az. Hastanede yatan hastalarımızın yüze 95'i de aşısı tamamlanmamış kişiler” bilgilendirmesi yaptı.

Verilerin açıklanması için aylar öncesinden çağrılarda bulunan CHP Ankara Milletvekilleri Gamze Taşçıer ve Murat Emir, Bakan Koca'nın paylaştığı verilere yönelik ilk görüşlerini sosyal medya hesaplarında paylaştı.

“AŞI OL TÜRKİYE”

Gamze Taşçıer, “Sağlık Bakanı nihayet çağrımıza kulak vermek durumunda kaldı ve vakalar içindeki aşılı-aşısız oranını açıkladı. Aktif vakaların %87'si, yatan hastaların da %95’i aşısı tamamlanmamış kişiler ve tam aşılı olup hastalığa yakalananların oranı yüzde 5'ten az” ifadelerini kullanarak “Aşı ol Türkiye” çağrısında bulundu.

“AŞI KARŞITLIĞI KAYBEDERDİ”

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise, “Aylardır sorduğumuz soruya Bakan Koca nihayet yanıt verdi. Hastanede yatanların %95'i aşılama programını tamamlamamış kişilerden oluşuyor. Demek ki mutlaka aşılanmalıyız… Bakan bu verileri 2 ay önce açıklasaydı biz bir şey kaybetmezdik ama aşı karşıtlığı kaybederdi” yorumunda bulundu.

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