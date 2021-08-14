Bakan Koca, ilk doz aşı olmayanların sayısını verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından corona virüsü aşılamasındaki son durumu paylaştı.

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Sağlık Bakanı Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, dün 1 milyon 145 bin 321 doz aşı uygulandığını belirtti. Bakan Koca, “İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 384 bin 945. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 602 bin 251. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 158 bin 125. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 18 milyon 313 bin 689’a indi” ifadelerini kullandı.

AŞIDA 13 AĞUSTOS: Dün 1 Milyon 145 Bin 321 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 384.945. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 602.251. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 158.125. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 18.313.689'a indi. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 14, 2021