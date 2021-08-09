Bakan Koca’dan 10 il için kritik uyarı

Güncel Corona verilerini ve aşılama oranlarını sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 il için kritik uyarıda bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı.

Güncel verilerin yanında salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgilerin de yer aldığı tabloda bir il daha maviye döndü.

Hakkari, yüzde 75'in üstüne çıkan aşılanma oranıyla, Covid-19 Risk Haritasında düşük riskli iller arasına girdi.

10 İLE DİKKAT ÇEKTİ

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Koca, 10 ile dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı;

“Hakkâri, aşılanma oranıyla Covid-19'a karşı güçlü 13 il arasında. Oranın düşük olduğu Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Hakkâri'nin aşı kararını, aşılanma hızını örnek almalı. Van'la Şırnak'tan %75'imiz aşılandık haberini bekliyoruz.”

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