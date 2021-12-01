Bakan Fahrettin Koca’dan zam açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin TL arasında zam yapılacağını açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP Grup Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Koca, “Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, doktorlarla ilgili düzenlemeye ilişkin olarak, “Bütün siyasi parti grupları ve başkanlarının destek vereceğini ümit ediyoruz. Bugün madde ihdas edilirse hekimler, diş hekimleri, genel uygulama sabitin genel bütçeye aktarılması dahil önemli maddeleriyle bütün çalışanları, özellikle hekimlerimizi mutlu edecek bir düzenleme olacak. Mecliste bulunan tüm partilerin de destek vereceğini düşünüyorum” dedi.