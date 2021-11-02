Bakan Koca’dan yüz yüze eğitim, Biontech ve 12 yaş altına aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Meclis’te Parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, yüz yüze eğitim ve aşı konusunda da açıklamalar yaptı.

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Bakan Koca, şunları söyledi:

* (Turkovac Acil Kullanım Onayı) Bunun için ‘3 bin gönüllüye ihtiyacımız var' demiştim. Şu an bin kişiyi bugün itibariyle geçmiş oldu. Vatandaşlarımızı özellikle gönüllü olmaya davet ediyorum.

* Okulların özellikle pandemi sebebiyle kapalı olabilme ihtimalini artık vatandaşımız düşünmemeli. Yani salgın okulların kapanma sebebi olmayacak. Tedbirler devreye girebilir. Ama okulların kapanma durumu salgın nedeniyle olamaz.

* Şu an gündemimizde 12 yaş altı çocuklara aşı yapılması yok. Okullarda rastgele PCR testi sonuçlarının ilk sonuçları çıktı. Yapılan taramada toplumdan farklı solarak okul dönemindeki çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük. Bunun bazı okullarda 1.1’den 5.9’a kadar değişen oranlarda olduğunu gördük. Tedirgin olunabilecek bir durumun olmadığını tekrar ifade etmek istiyorum.

* Biontech sonrası üçüncü doz gerekli mi? Gerekiyorsa ne zaman yapılır ve kimlere yapılmalı? Yarın Bilim Kurulu'nun gündem konularından bir tanesi de bu madde olacak.

* Önümüzdeki dönemde özellikle 4 ay sonra yapılacak olan sınav dahil olmak üzere, asistanlık yani uzmanlık sınavı ve asistanlık süreci dahil olmak üzere reform niteliğinde birtakım yaklaşımlar içerisinde olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum.

* SMA hastalığının önlenmesi için evlilik öncesi taramayı çok önemsiyoruz. Bütün Türkiye'de bu taramayı çok yakın zamanda başlıyor olacağız.