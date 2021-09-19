Balcalı Onkoloji Hastanesi hizmete giriyor

1150 yataklı Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi, bölgede örneği olmayan Onkoloji ve Hemotoloji Hastanesi açıyor.

Mehmet SERBES

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1972 yılında kurulan Tıp Fakültesiyle birlikte hizmete girdiği günden itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağlık alanındaki en çok başvurulan merkezi olan 1150 yataklı Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi, bölgede örneği olmayan Onkoloji ve Hemotoloji Hastanesi açıyor.

200 yataklı hastanenin bölgede önemli bir eksikliği gidereceğini belirten Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, “Çok daha hassas yaklaşım gereken onkoloji ve çocuk hastalarımıza otel konforunda daha etkili sağlık hizmeti vermek için çalışıyoruz” dedi.

TÜM BÖLGEYE HİTAP EDİYOR

4 bin 500 çalışanı bulunan Balcalı Hastanesi'nin Bölgede artan başvuru talebini karşılamak için yeni atılımlar yaptığını kaydeden Prof.Dr.Hasan Murat Gündüz şöyle konuştu:

* Bölgemizde bu alanda artan ihtiyaçları karşılamak için yeni yatırım ve düzenlemelerle hizmet ve kalite çıtasını yükseltmeye çalışıyoruz. Çünkü bizlere yıllardan beri Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerimizden hastalar geliyor ve bu sayı da giderek artıyor.

* Talebi karşılamak adına yeni poliklinikler ve kemoterapi üniteleri hizmete açıyoruz. Bunlardan birisi de çok ihtiyaç hissedilen ve bölgede tek olma özelliği taşıyan Onkoloji ve Hemotoloji Hastanesi olacak.

* Bu hastanemizde şimdiye kadar olduğu gibi kemik iliği nakli de dahil olmak üzere ihtiyaç hissedilen tüm tedavi gerekleri, hastanın başka bir ile ya da yurt dışına gitme ihtiyacı hissetmeden hastanemizde karşılanacak.

* Tüm odaları bir veya iki kişilik olacak olan bu hastanemiz tıpkı bir özel hastane konforunda olacak ve hastalarımız tek kuruş para ödemeyecekler.

Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Balcalı Hastanesinde geçmişten bu yana “Hocaların hocası” nitelinde uzman doktorlar yetiştiğini kaydederek, “Zaten bizim hastanemizin özelliklerinden en önde geleni, uzmanlık alanlarına göre en yetkin hekimleri , hemşireleri, diğer sağlık personellerini yetiştirmek ve bunu Türkiye'nin dört bir yanında görev yapabilmelerinin önünü açmaktır. Biz aynı zamanda bir eğitim merkeziyiz. “dedi.

RANDEVU SİSTEMİ

Hastenede randevu sistemine geçtiklerini de kaydeden Balcalı Hastanesi Başhekimi Gündüz, “Randevu sistemine geçtik ama özellikle uzak illerdeng elen hastaları geri çevirme gibi bir uygulamamız yok. Uzaklardan gelen hastalarımıza da bu konuda tölarans göstererek tedavilerini sürdürüyoruz” diye konuştu.