Balık tüketirken 3 kurala dikkat!

Balığın faydaları saymakla bitmiyor. Ancak seçerken, pişirirken ve tüketirken yaptığımız bazı hatalar ne yazık ki besin değerini azaltabiliyor. İşte Sevihan Akbulut’un önerileri...

Nazan DOĞANER HALICI

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Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde ne yazık ki balık tüketimi az… Üstelik çoğu zaman bilinçli tüketilmiyor. Oysa sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazları arasında yer alan balıktan maksimum fayda sağlamak için bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevihan Akbulut, balığın faydalarından sağlıklı tüketme yollarına kadar bilinmesi gereken pek çok noktayı şöyle sıraladı…

SAĞLIĞIMIZA FAYDALARI

Balık, yüksek miktarda Omega-3 içermesi ve çok kaliteli bir protein kaynağı olmasının yanı sıra; A, D, K ve B grubu vitaminleri, iyot, selenyum, fosfor, çinko magnezyum gibi mineraller de içermesi nedeniyle çok kıymetli bir besin olarak karşımıza çıkıyor. Düzenli olarak tüketildiği takdirde, içerdiği tüm bu besin öğeleri sayesinde; bizleri kalp hastalıklarına karşı korur, kan kolesterol ve şeker düzeylerini düşürür, kemik erimesini önler, beyin ve sinir sisteminin fonksiyonlarını güçlendirir, hafızayı ve çocuklarda zeka gelişimini destekler, bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek kanserden korunmamıza yardımcı olur. Ayrıca saç, cilt, göz sağlığımız üzerinde olumlu etkiler gösterir.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Balığın sağlığımız üzerindeki tüm olumlu etkilerinden en iyi şekilde faydalanabilmek için 3 önemli kural var. Bunlar balığı mevsiminde tüketmek, tazeliğinden emin olmak ve sağlıklı yöntemlerle pişirmektir. Türkiye'ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi'nde; haftada mutlaka 2-3 kez (1 porsiyon 150 gr, toplamda 300-450 gram olacak şekilde) balık tüketimi önerilmektedir.

TAZE OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

✔ Taze balığın eti sert bir yapıdadır, bayat balık ise kendini bırakmaya hazır yumuşak bir yapıdadır. Balığın üstüne parmağınızla bastırın, bıraktığınızda parmak iziniz kayboluyor ve deri kendini eski haline getiriyorsa bu durum balığın suyunu kaybetmediğini yani taze olduğunu gösterir.

✔Balığı elinizle kaldırın, yer çekimine karşı tutun; kuyruğu sarkmadan dik bir şekilde duruyorsa o balık tazedir.

✔Balığın gözlerine bakın. Taze bir balığın gözleri canlı, parlak ve dışa doğru bombeli olur; bayat bir balığın gözleri mat, içe çökük ve donuktur.

✔Satın aldığınız balığın pullarının parıl parıl olduğundan, dokunduğunuzda pullarının düşmediğinden emin olun.

✔‘Balık zaten çok güzel kokmaz' demeyin. Taze balık hemen hemen kokusuzdur, sadece deniz kokması gerekir. Bayat balık asitli bir koku yayar.

✔Solungaçları kırmızı olan balık tazedir, kahverengiye dönmüşse tazeliğini kaybetmiştir.

EN SAĞLIKLI PİŞİRME TEKNİKLERİ

■ Ülkemizde özellikle küçük balıklarda en çok kızartma yöntemi tercih ediliyor. Ancak yüksek ısıyla birlikte proteinlerin ve sağlıklı yağ asitlerinin yapısı bozuluyor, yani protein ve Omega-3 içeriği azalmış oluyor ve vücudumuz için bir yararı kalmıyor. Ayrıca kızartma sırasında balık ağırlığının yüzde 40'ı kadar yağ çektiği için tüketilen yağ ve kalori miktarı artıyor, yediğimiz balık kilo almamıza sebep oluyor.

■ Balığı una bulayarak kızarttığınızda ise; unun yüksek ısıyla teması sonucunda heterosiklik aminoasit adı verilen bir bileşen oluşur ve bu da kanser gelişimde rol oynar. En sağlıklı pişirme tekniğinin fırınlama, ızgara veya sebzelerle birlikte buharda pişirme olduğunu unutmayın. Balığı fazla pişirmeden, hafif sulu kalacak şekilde pişirme işlemini tamamlayın.

■ Balığı pişirirken kremalı, şekerli, soyalı soslar tercih etmek yerine sebze garnitürleri kullanmanız daha sağlıklı olacaktır.