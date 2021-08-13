Başhekim isyan etti: Uyardık, kızdık, yalvardık ama olmadı

Trabzon'da normalleşmenin ardından son dönemde vaka sayılarının tekrar artması ve vatandaşların aşılanmamasına Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Süleyman Türedi isyan etti. Türedi, "Uyardık, kızdık, yalvardık ama olmadı" dedi.

İSMAIL AKDUMAN

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Vaka sayının 5 binlere düşmesinin ardından 1 Temmuz’da başlayan normalleşme ile birlikte her geçen gün vaka sayıları artmaya başladı.

Yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşların aşılamaya ilgi göstermemesi, tedbirlere uymaması nedeniyle günlük vaka sayıları yeniden 20 binlerin üstüne çıktı.

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun, delta varyantının çok hızlı yayıldığını belirterek, vaka sayılarının düşmesi ve hayatın normale dönebilmesi için hızlı bir aşılanma yapılması gerektiğini söyledi.

“AŞILAMA YAŞI 12’YE DÜŞÜRÜLSÜN”

Günlük vaka sayılarının artmasına rağmen aşılama oranının az olduğuna dikkat çeken Furtun, aşılanmayı kabul etmeyen vatandaşların sorularına cevap bulmaları için kentin belli noktalarına üniversite ile iş birliği yaparak stand kuracakları söyledi. Normalleşmenin yine yanlış anlaşıldığını kaydeden Furtun, “Vatandaşların büyük bir çoğunluğu tedbirleri bıraktı. Bu büyük bir sıkıntı. Delta varyantı birçok ilde hakim olmaya başladı. Delta varyant enfeksiyonunun bulaşımı yüzde 50 daha fazla. Gençler ve çocuklar da hasta oluyor. Okulların açılmasıyla virüs daha fazla yayılacak. Okulların açılmasına kadar aşılamayı arttırmamız gerekiyor. Yani aşılama yaşını 12’ye düşürülmelidir” dedi.

“4. DALGA GELDİ”

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Süleyman Türedi, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 100 bin nüfusa karşılık gelen corona virüs vaka oranlarına göre 241,76 oranına sahip olan kentin, bir hafta 328,03 oranına ulaştığına dikkat çekti.

Alınan tüm önlemlere rağmen kentte vakaların artmaya devam ettiğini belirten Türedi, “Aşı olun diye yalvardık, hastaneye, meydana, hatta yaylalara bile aşı çadırları kurduk. Elimizden gelen her şeyi yaptık, uyardık, kızdık, tatlı dille söyledik, ne yaptıysak olmadı. 4. dalga geldi ve korkarım ikinci dalgayı da aşacak gibi. Aşısız veya yeterli dozda aşı olmamış onlarca insanımızı sorumsuzluğumuz nedeniyle bu savaşı kaybedeceğiz. Çok üzgünüm, çok kızgın ve kırgınım. Yazık oldu onca emeğe” diye konuştu.