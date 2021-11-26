Belçika’da ilk Nu varyantı tespit edildi
Belçida'da corona virüsünün yeni varyantı olan Nu varyantının görüldüğü ilk vakanın tespit edildiği belirtildi.
Laboratuvarı Belçika’nın halk sağlığı kuruluşu Sciensano ile yakın işbirliği içinde çalışan virolog Marc Van Ranst Twitter’da yaptığı açıklamada, varyantın 11 Kasım’da Mısır’dan Belçika’ya dönen bir kişide görüldüğünü söyledi.
Virolog, kişinin ilk semptomları 22 Kasım’da gösterdiğini ifade etti.
Güney Afrikalı bilim insanları dün corona virüsünün çok az sayıda insanda görülen yeni bir varyantını tespit ettiklerini ve olası etkilerini anlamak için çalışma yürüttüklerini duyurmuşlardı.