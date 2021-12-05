Beyin ölümü gerçekleşen Hatice organlarıyla hayat verdi

Denizli'de trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Hatice Bilaloğlu'nun kalbi, karaciğeri ve iki böbreği nakil bekleyen hastalara umut oldu.

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Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Bölümü’nde 1’inci sınıf öğrencisi olan 18 yaşındaki Hatice Bilaloğlu’na, geçen 20 Kasım’da Çamlaraltı Mahallesi Üniversite Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışırken, 20 ACF 211 plakalı otomobilin çarpıp, kaçtı.

Bilaloğlu, ağır yaralandı. Bilaloğlu’na çarpıp, kaçan otomobil sürücüsü İbrahim Şahin, yakalanıp, gözaltına alındı. Şahin, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Hatice Bilaloğlu’nun 3 gün sonra, gece, doktorların müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesi Bilaloğlu’nun organlarını bağışlama kararı aldı. Ameliyatla alınan kalp ve karaciğeri İzmir’e gönderilirken, iki böbreği ise Denizli’de diyalize giren Atilla Özer ve Mustafa Özgören’e 24 Kasım’da nakledildi.