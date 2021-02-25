Beyin sağlığınız için dijital detoks yapın

COVID-19 salgınında yoğun teknoloji kullanımıyla birlikte hayatımız daha da dijitalleşti. Dolayısıyla sağlığımızla ilgili yakınmalara her geçen gün yenileri eklendi. Sürekli bir yorgunluk, zihinsel bulanıklık ve tükenmişlik hissediyoruz. Hatta sık sık baş ağrısı, göz yorgunluğu ve uykusuzluktan muzdaribiz… Bu belirtilerin “dijital yorgunluk”tan da kaynaklanabileceğini belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, dijital detoksun formüllerini şöyle sıraladı…

ÖNCE SINIRLARINIZI BELİRLEYİN

Günlük işlerinizi yapmanız için gerekli olan teknolojik zamanla, sadece vaktinizi çalan teknolojik zamanı birbirinden ayırın. İş mesaisinde kullanmanız gerektiği kadarını kullanın ve sonrasında gerçek etkileşimlere odaklanın. Özellikle, gün sonunda evinizde geçirdiğiniz saatlerde cihazlarınızı kapatın. Bazen teknolojik kullanım bir alışkanlığa dönüşür. Örneğin yemek yerken, uyumadan önce, hafta sonları kahvaltıdan sonra sürekli alışkanlıkla elimize telefonlarımızı alırız. Bu alışkanlıkları yok edin. Yemek yerken sevdiklerinizle vakit geçirin telefonunuzla değil, uyumadan önce alışkanlığınızı kitap okuma gibi bir hobiyle yer değiştirin. Dijital detoksunuzu başlatmanın başka bir yolu da telefonunuzdaki bildirimleri kapatmaktır. Önemli olmayan tüm sosyal medya uygulaması bildirimlerini kapatın. Telefonunuzdan, akıllı tabletinizden uzak kalmak sizi strese sokuyorsa ya da onlar olmadan canınız sıkılıyorsa dışarıda sosyal etkinliklerin, akşam yürüyüşlerinin ya da kenara atılmış bir hobinizi yeniden planlamanın zamanı gelmiş olabilir.

EVİNİZDE TEKNOLOJİDEN KURTARILMIŞ BİR BÖLGENİZ OLSUN

Yatak odası veya yemek masası gibi bir alan belirleyin. Bu alanlarda telefon, tablet veya dizüstü bilgisayar kullanılmamasını katı bir kural haline getirin. Ayrıca, uyumadan birkaç saat önce tüm elektronik cihazlarınızı terk edin.

ZAMANINIZI İYİ YÖNETİN

E-postalarınızı, mesajlarınızı, sosyal medyanızı kontrol etmek için kendinizi 5 dakika ile sınırlandırın ve bunu günde sadece 3-5 defa yapın. Covid-19 nedeniyle çoğumuz evden çalışıyoruz. Ne yazık ki, evde pijamalarla dizüstü bilgisayarınızdan çalışmak, her zaman rahatlık ve kolaylık getirmiyor. Çoğu evden çalışan, uyku-yemek-çalışma arasındaki zaman sınırını netleştiremediği için aşırı iş yüküyle tükenebiliyor ya da iş performansını kötüleştirebiliyor. Eğer enerjinizi doğru yönetmek istiyorsanız, her gün aynı saatte uyumaya, kalkmaya, yemek yemeye ve çalışmayı bitirmeye dikkat edin.