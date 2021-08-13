Bingöl mavi kategoriye göz kırptı

Aşılama oranının son günlerde hız kazandığı Bingöl’de, sağlık ekipleri köy köy, ev ev gezerek aşılama çalışmalarını hızlandırdı. Kent genelinde 3 gün içinde 20 binin üzerinde kişi aşılanırken, oran ise yüzde 53'e aştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, ”Hakkari, aşılanma oranıyla korona virüse karşı güçlü 13 il arasında. Oranın düşük olduğu Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Hakkâri'nin aşı kararını, aşılanma hızını örnek almalı” açıklamasının ardından Bingöl'de aşılama çalışmaları hız kazandı. Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğündeki 140 kişiden oluşan 60 ekip, köy köy ev ev gezerek aşılama çalışmalarına hız verdi. Kent merkezindeki sağlık kuruluşları ve mobil aşı uygulama noktalarının yanı sıra ilçe ve köylerde gezen ekipler, 3 günde yaklaşık 20 bin kişinin üzerinde vatandaşı aşıladı ve oranı yüzde 53'lere getirdi.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bu kapsamda Bingöl'ün en büyük köyü olan yaklaşık 2 bin 500 nüfuslu Çavuşlar köyünde aşılama yapan ekipler, hem ambulans ile hem de cami hoparlöründe anons yaparak aşı çağrısında bulundu. Aşıya talebin fazla olduğu köyde, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu da çalışmalara katılarak vatandaşları hem ikna etti hem de aşı yaptı.

Hedeflerinin bir ay içinde mavi kategoriye geçmek olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Gündoğdu, son günlerde aşılanma oranının arttığını söyledi. Uzm. Dr. Gündoğdu, ”İlimizde özellikle son günlerde yoğun bir şekilde aşılama çalışması devam etmekte. Düşük iller arasında olan ilimizin son günlerde vatandaşımızın yoğun aşı ilgisi ve ekiplerimizin de ciddi çalışmalarıyla bu oran yükselmekte. Hedefimiz, önümüzdeki bir ay içerisinde mavi kategoriye geçmek. Bu noktada Bingöl genelinde 325 köy, 749 mezrayı bir kere gezmiştik. İkinci defa olarak da daha önce aşılarını yaptırmış kişilerin ikinci doz aşılarını, hiç yaptırmayan vatandaşların da ilk doz aşılarını yaptırmak için şu anda yaklaşık 140 personelimizle her gün sahada bütün köyleri, evleri tek tek dolaşmaktayız” dedi.

3 GÜNDE 20 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ AŞILANDI

Özellikle son 3 günde yoğun bir çalışmayla 20 binin üzerinde kişinin aşılandığını vurgulayan Uzm. Dr. Gündoğdu, “Son 3 gün içerisinde de baktığımız zaman ilimiz genelinde 20 binden fazla insanımızın aşı yaptığını görüyoruz. Özellikle aşı ile ilgili farkındalığın arttırılması ve vatandaşlarımızın da sağduyulu bir şekilde aşıya yönelmeleriyle ilimizde düşük olan oranların hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz” diye konuştu.

Köydeki çalışmaya eşini getirdiğini ifade eden Saim Kelbat, ”Korona virüs tüm dünyada yayıldığı gibi bizim ülkemizde de yayılmış. Aşı olmamız lazım. Ben birinci doz aşımı oldum, ikinci aşıya günüm var. Herkesi aşı olmaya çağırıyorum. Eşimi de az önce getirdim, aşısını yaptırdık. Bütün halkımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Sağlık birimlerimize, Sağlık Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza saygılar. Güzel bir çalışma yaptılar” şeklinde konuştu.

Bingöl'ün en büyük köyünde aşılama çalışması yapıldığını belirten ve aşı çağrısında bulunan Cihat Kebude ise ”Bingöl'ün en büyük köyünde aşı seferberliği başlatıldı. Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum. Defalarca camide anons yapılarak insanların aşı yapması için davet edildi. Lütfen herkes aşı olsun. Ben de birinci doz aşımı oldum, vakaların düşmesi için herkesin aşı olması gerekiyor” ifadelerini kullandır. (İHA)